Ростовский митрополит Меркурий объяснил, почему советовал прихожанке убить мужа

Потом он пояснил прихожанке, что если она не готова расстаться со своим супругом таким образом, то должна быть терпимее к его привычкам, ведь когда-то она любила его и он точно также терпит и ее, ведь с возрастом ее походка не стала легче, да и тарелки, возможно, она где-то недомывает.