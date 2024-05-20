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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

Ростовский митрополит Меркурий объяснил, почему советовал прихожанке убить мужа

Ростовский митрополит Меркурий объяснил, почему советовал прихожанке убить мужа

20 мая 2024, 06:02
Фото: donland.ru
Ростовский митрополит Меркурий объяснил, почему советовал прихожанке убить мужа
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, как помог прихожанке, у которой были недопонимания с мужем, говорится в интервью на «Дон 24».

Во время беседы они затронули тему семейных разногласий. По словам ведущего, специалисты в области психологии советуют женщинам активно отстаивать свои личные границы, если мужчина стремится к их подчинению.

Затем Меркурий поделился одним случаем из своего опыта. Когда-то обратилась к нему женщина, которая на тот момент прожила 40 лет в браке, и стала жаловаться на раздражающие привычки мужа, такие как шаркающая походка и на его забывчивость. Она гне могла понять, как поступить в этой ситуации.

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«Я ей сказал: убейте его! Она спросила: как? И я ответил: очень просто. Тихо и спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду», — произнес митрополит.

Потом он пояснил прихожанке, что если она не готова расстаться со своим супругом таким образом, то должна быть терпимее к его привычкам, ведь когда-то она любила его и он точно также терпит и ее, ведь с возрастом ее походка не стала легче, да и тарелки, возможно, она где-то недомывает.

Ранее митрополит призвал ростовчан ходить не к психологам, а в церковь.

До этого митрополит заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Меркурий#Семейные разногласия#Личные границы
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