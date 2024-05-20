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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Ростовчане начали выносить вещи из здания на Нариманова после штурма

Стало известно, как ростовчане штурмуют и громят общежитие на Нариманова

20 мая 2024, 16:13
Фото: rostovgazeta.ru

Ростовчане начали выносить вещи из здания на Нариманова после штурма

В Ростове-на-Дону бывшие жильцы общежития на улице Нариманова пошли на его штурм, сообщает корреспондент RostovGazeta с места событий.

Напомним, что частичное обрушение пятиэтажного здания на улице Нариманова в Ростове произошло в конце января 2024 года. Люди были вынуждены в спешке покинуть свои квартиры, оставив в них личные вещи, одежду и ценную технику.

Согласно заявлениям жильцов, была запланирована встреча с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным, однако она не состоялась. В связи с этим они приняли решение приступить к штурму здания.

Ростовчане на Нариманова штурмуют общежитие и разбивают окна
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Горожане проникли сквозь ограждения, которые старались удержать сотрудники полиции, и затем направились к зданию, начав бить окна. Они заранее подготовили лестницы, чтобы забраться через оконные проемы.

Жители Ростова проникли внутрь здания и стали выносить свои вещи. На данный момент официальных комментариев по этому вопросу не поступало, информация продолжает уточняться.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Квартиры#Общежитие#Нариманова#Происшествия#Штурм наримановцев в Ростове
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