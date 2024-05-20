Стало известно, как ростовчане штурмуют и громят общежитие на Нариманова

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Напомним, что частичное обрушение пятиэтажного здания на улице Нариманова в Ростове произошло в конце января 2024 года. Люди были вынуждены в спешке покинуть свои квартиры, оставив в них личные вещи, одежду и ценную технику.
Согласно заявлениям жильцов, была запланирована встреча с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным, однако она не состоялась. В связи с этим они приняли решение приступить к штурму здания.
Горожане проникли сквозь ограждения, которые старались удержать сотрудники полиции, и затем направились к зданию, начав бить окна. Они заранее подготовили лестницы, чтобы забраться через оконные проемы.
Жители Ростова проникли внутрь здания и стали выносить свои вещи. На данный момент официальных комментариев по этому вопросу не поступало, информация продолжает уточняться.