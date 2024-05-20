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Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

В Ростове-на-Дону потеплеет до +28 градусов с 22 мая

Стало известно, когда потеплеет до +28 градусов в Ростове-на-Дону

20 мая 2024, 04:50
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону потеплеет до +28 градусов с 22 мая

В Ростове-на-Дону ожидается потепление, а температура воздуха поднимется до +28 градусов, сообщили синоптики.

В понедельник, 20 мая, температура составит +23 градуса и будет облачно. Во вторник термометры покажут +26 градусов.

А в среду температура поднимется до +28 градусов, облачная погода сохранится. В четверг может выглянуть солнце, а ветер усилится до пяти метров в секунду.

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В конце недели температура немного упадет, она составит около +25 градусов. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

Согласно прогнозам, дождей на этой неделе не будет. По ночам температура будет опускаться до +13 градусов.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Потепление
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