Стало известно, когда потеплеет до +28 градусов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В понедельник, 20 мая, температура составит +23 градуса и будет облачно. Во вторник термометры покажут +26 градусов.
А в среду температура поднимется до +28 градусов, облачная погода сохранится. В четверг может выглянуть солнце, а ветер усилится до пяти метров в секунду.
В конце недели температура немного упадет, она составит около +25 градусов. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.
Согласно прогнозам, дождей на этой неделе не будет. По ночам температура будет опускаться до +13 градусов.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.