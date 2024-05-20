Стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тыс рублей за килограмм

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Ростовчанин зашел в магазин и увидел в продаже арбузы, но стоимость его удивила. Он напомнил, что в конце лета они стоят в десять раз дешевле.
«В городе уже можно купить арбуз свежего урожая, но есть нюанс… за 1100 рублей. В августе обычная цена за такой 100-150 рублей», — заявил автор.
В комментариях пользователи уточнили, что черешня сейчас стоит по 2 тысячи рублей за килограмм. По их словам, фрукты везут из других стран, поэтому выходит такая стоимость.
Некоторые горожане сообщили, что не покупают сейчас арбузы, так как лучше дождаться сезона, который наступит через два месяца.
Ранее стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо.