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Published Сегодня, 06:58

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Стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тыс рублей за килограмм

Стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тыс рублей за килограмм

20 мая 2024, 06:58
Фото: 1MI
Стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тыс рублей за килограмм
В Ростове-на-Дону подорожали арбузы и теперь стоят более тысячи рублей за килограмм, сообщили местные жители в соцсетях.

Ростовчанин зашел в магазин и увидел в продаже арбузы, но стоимость его удивила. Он напомнил, что в конце лета они стоят в десять раз дешевле.

«В городе уже можно купить арбуз свежего урожая, но есть нюанс… за 1100 рублей. В августе обычная цена за такой 100-150 рублей», — заявил автор.

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«В городе уже можно купить арбуз свежего урожая, но есть нюанс… за 1100 рублей. В августе обычная цена за такой 100-150 рублей», — заявил автор.«В городе уже можно купить арбуз свежего урожая, но есть нюанс… за 1100 рублей. В августе обычная цена за такой 100-150 рублей», — заявил автор.
«В городе уже можно купить арбуз свежего урожая, но есть нюанс… за 1100 рублей. В августе обычная цена за такой 100-150 рублей», — заявил автор.
Фото: t.me/rostov_glavniy

В комментариях пользователи уточнили, что черешня сейчас стоит по 2 тысячи рублей за килограмм. По их словам, фрукты везут из других стран, поэтому выходит такая стоимость.

Некоторые горожане сообщили, что не покупают сейчас арбузы, так как лучше дождаться сезона, который наступит через два месяца.

Ранее стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Подорожание#Ростов#Арбузы#Стоимость
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