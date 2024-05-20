Въезд в Ростов-на-Дону со стороны Камышевахи запретят для грузовиков с 1 июня

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Запреты касаются автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны. У них пропадет возможность въезжать в город на улицах Щепкинское шоссе, Малое Зеленое Кольцо и проспекте Шолохова шоссе.
Кроме того, это касается улиц Днепропетровская и Каскадная. Ограничения будут временными, запреты распространятся на периоды с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.
Ранее появилась информация, что запретят остановку автомобилей возле зарядок для электрокаров.
Кроме того, из-за велопарада в Ростове будут массово перекрывать улицы.
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