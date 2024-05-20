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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Въезд в Ростов-на-Дону запретят для грузовиков с нескольких направлений

Въезд в Ростов-на-Дону со стороны Камышевахи запретят для грузовиков с 1 июня

20 мая 2024, 07:25
Фото: 1MI
Въезд в Ростов-на-Дону запретят для грузовиков с нескольких направлений
В Ростове-на-Дону с 1 июня будут вводить запреты для водителей грузовиков, которые хотят попасть в город, сообщили в горадминистрации.

Запреты касаются автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны. У них пропадет возможность въезжать в город на улицах Щепкинское шоссе, Малое Зеленое Кольцо и проспекте Шолохова шоссе.

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Кроме того, это касается улиц Днепропетровская и Каскадная. Ограничения будут временными, запреты распространятся на периоды с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.

Ранее появилась информация, что запретят остановку автомобилей возле зарядок для электрокаров.

Кроме того, из-за велопарада в Ростове будут массово перекрывать улицы.

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#Илья Протвинов#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Запрет#Ростов#Грузовики
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