Алексей Логвиненко рассказал о гастро-ремесленном фестивале «Купеческий двор»

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Праздник начался в 10 утра и продлился до 21 вечера, именно поэтому движение автомобилей по улице Шаумяна на участке от Ворошиловского проспекта до Газетного переулка было временно перекрыто.
Помимо рестораторов и ремесленников, на отрезке вышеуказанных улиц расположились и туристические точки. Гиды поделились интересными историями доходных и купеческих домов Ростова. Для детей организаторы сделали несколько анимационных зон, а взрослых радовали своими выступлениями местные ди-джеи и кавер-группы.
Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что фестиваль посетили сотни ростовчан, а 24 организации стали его участниками.
— Посетители смогли познакомиться с местной кухней и блюдами народов, проживающих в нашем городе. Приобрести понравившиеся товары, а также насладиться работой ди-джеев и музыкальными номерами популярной кавер-группы. Представители туриндустрии устроили экскурс в историю и рассказали о старинных зданиях, расположенных на улице Шаумяна. Антикварные лавки представили уникальные товары. Южная, веселая и гостеприимная — донская столица щедро делилась праздничным настроением с каждым, кто в этот воскресный день пришел на гастро-ремесленный фестиваль «Купеческий двор», — добавил Алексей Логвиненко.
Напомним, что фестиваль проводился совместно с региональным представительством Федерации рестораторов и отельеров в рамках празднования 275-й годовщины со дня основания нашего города. Ростов-на-Дону это гастрономическая столица Юга России, и данное мероприятие, по мнению организаторов, позволит сделать еще один шаг в развитии
гастрономического туризма.
В администрации города добавили, что в случае востребованности такого фестиваля у горожан, мероприятие будет проводиться ежемесячно.