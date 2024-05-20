Алексей Логвиненко рассказал о гастро-ремесленном фестивале «Купеческий двор»

— Посетители смогли познакомиться с местной кухней и блюдами народов, проживающих в нашем городе. Приобрести понравившиеся товары, а также насладиться работой ди-джеев и музыкальными номерами популярной кавер-группы. Представители туриндустрии устроили экскурс в историю и рассказали о старинных зданиях, расположенных на улице Шаумяна. Антикварные лавки представили уникальные товары. Южная, веселая и гостеприимная — донская столица щедро делилась праздничным настроением с каждым, кто в этот воскресный день пришел на гастро-ремесленный фестиваль «Купеческий двор», — добавил Алексей Логвиненко.