В Ростовской области мигранты без водительских прав управляли автобусами

В Ростовской области продолжаются проверки мигрантов. Сотрудники полиции выявляют нарушения в соблюдении требований законов РФ. Так, в ходе нового рейда была обнаружена автотранспортная компания, которая принимала на работу иностранцев без российских водительских прав.