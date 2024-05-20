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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Ростовской области мигранты без водительских прав управляли автобусами

В Ростовской области мигранты без водительских прав управляли автобусами

20 мая 2024, 12:49
Фото: Unsplash
В Ростовской области мигранты без водительских прав управляли автобусами
Правоохранительные службы обнаружили в Аксайском районе Ростовской области транспортную компанию, которая допускала к работе мигрантов без российских водительских прав, сообщает ГородN со ссылкой на информацию ВСУ СК России по ЮВО.

В Ростовской области продолжаются проверки мигрантов. Сотрудники полиции выявляют нарушения в соблюдении требований законов РФ. Так, в ходе нового рейда была обнаружена автотранспортная компания, которая принимала на работу иностранцев без российских водительских прав.

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Отметим, что факту противоправного деяния правоохранители составили 10 административных протоколов.

Ранее подобные рейды провели в полях Ростовской области. Проверка выявила десятки законодательных нарушений. Более 30 человек попали под уголовную ответственность.

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