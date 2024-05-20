В Ростовской области мигранты без водительских прав управляли автобусами

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Ростовской области продолжаются проверки мигрантов. Сотрудники полиции выявляют нарушения в соблюдении требований законов РФ. Так, в ходе нового рейда была обнаружена автотранспортная компания, которая принимала на работу иностранцев без российских водительских прав.
Отметим, что факту противоправного деяния правоохранители составили 10 административных протоколов.
Ранее подобные рейды провели в полях Ростовской области. Проверка выявила десятки законодательных нарушений. Более 30 человек попали под уголовную ответственность.