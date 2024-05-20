В Ростовской области нашли тело шестиклассника

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
19 мая в населённом пункте Зерноградского района во дворе жилого дома обнаружили безжизненное тело ребенка. Очевидцы вызвали скорую. Пробывшие врачи установили, что смерть 12-летнего мальчика произошла в результате механической асфиксии. Причины гибели школьника неизвестны.
Отмечается, что мальчик рос в приемной семье. Его усыновили еще в младенчестве. Родители рассказали, что ничего не предвещало беды и ребенок вел себя как обычно.
Официальной информации о трагическом инциденте не поступало, она уточняется.
Ранее в станице Ольгинской Ростовской области прошли похороны трагически погибшей 8-летней девочки. Попрощаться со второклассницей пришли более тысячи людей.