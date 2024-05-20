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Updated Сегодня, 19:31

В Ростовской области нашли тело шестиклассника

В Ростовской области нашли тело шестиклассника

20 мая 2024, 19:29
Фото: 1MI
В Ростовской области нашли тело шестиклассника
В Зерноградском районе Ростовской области нашли тело ученика шестого класса. Врачи констатировали смерть от механической асфиксии, сообщает Donday со ссылкой на собственный источник.

19 мая в населённом пункте Зерноградского района во дворе жилого дома обнаружили безжизненное тело ребенка. Очевидцы вызвали скорую. Пробывшие врачи установили, что смерть 12-летнего мальчика произошла в результате механической асфиксии. Причины гибели школьника неизвестны.

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Отмечается, что мальчик рос в приемной семье. Его усыновили еще в младенчестве. Родители рассказали, что ничего не предвещало беды и ребенок вел себя как обычно.

Официальной информации о трагическом инциденте не поступало, она уточняется.

Ранее в станице Ольгинской Ростовской области прошли похороны трагически погибшей 8-летней девочки. Попрощаться со второклассницей пришли более тысячи людей.

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