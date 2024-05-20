Вооруженные силовики прибыли к дому на Нариманова, 72/3 в Ростове

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
На вечер 20 мая была запланирована встреча жильцов дома на Нариманова, 72/3 с представителями муниципальных властей. Собственники жаловались, что не могут забрать из обрушившегося здания свою дорогостоящую технику, мебель и личные вещи. Жильцы требовали пустить их внутрь под контролем спасателей, но власти были против, упирая на угрозу полного обрушения дома.
Встреча жителей и чиновников не задалась. Глава Ворошиловского района Виктор Бережной, несмотря на обещания, не прибыл на встречу, прислав вместо себя своего заместителя Георгия Каспарьяна. Но тот не смог внятно ответить на вопросы собственников. Жильцы пригрозили тем, что пойдут на штурм дома, чтобы забрать свое имущество.
К месту событий стягиваются наряды полиции и Росгвардия. Корреспондент RostovGazeta сообщает, что силовики вооружены и имеют бронежилеты. О задержаниях пока не сообщается.