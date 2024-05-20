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Published Сегодня, 16:45

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Updated Сегодня, 16:47

Наряды полиции прибывают к пятиэтажке на Нариманова в Ростове

Вооруженные силовики прибыли к дому на Нариманова, 72/3 в Ростове

20 мая 2024, 16:45
Фото: rostovgazeta.ru
Наряды полиции прибывают к пятиэтажке на Нариманова в Ростове
Наряды полиции прибывают к пятиэтажке на Нариманова в Ростове, сообщает с места событий корреспондент RostovGazeta.

На вечер 20 мая была запланирована встреча жильцов дома на Нариманова, 72/3 с представителями муниципальных властей. Собственники жаловались, что не могут забрать из обрушившегося здания свою дорогостоящую технику, мебель и личные вещи. Жильцы требовали пустить их внутрь под контролем спасателей, но власти были против, упирая на угрозу полного обрушения дома.

Встреча жителей и чиновников не задалась. Глава Ворошиловского района Виктор Бережной, несмотря на обещания, не прибыл на встречу, прислав вместо себя своего заместителя Георгия Каспарьяна. Но тот не смог внятно ответить на вопросы собственников. Жильцы пригрозили тем, что пойдут на штурм дома, чтобы забрать свое имущество.

Ситуация у дома на Нариманова, 72/3 20 маяСитуация у дома на Нариманова, 72/3 20 мая
Ситуация у дома на Нариманова, 72/3 20 маяСитуация у дома на Нариманова, 72/3 20 мая
Ситуация у дома на Нариманова, 72/3 20 маяСитуация у дома на Нариманова, 72/3 20 мая
Ситуация у дома на Нариманова, 72/3 20 маяСитуация у дома на Нариманова, 72/3 20 мая
Ситуация у дома на Нариманова, 72/3 20 мая
Фото: rostovgazeta.ru

К месту событий стягиваются наряды полиции и Росгвардия. Корреспондент RostovGazeta сообщает, что силовики вооружены и имеют бронежилеты. О задержаниях пока не сообщается.

Наряды полиции прибывают к пятиэтажке на Нариманова в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta опубликовала видео штурма здания на Нариманова в Ростове-на-Дону.

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