Вооруженные силовики прибыли к дому на Нариманова, 72/3 в Ростове

На вечер 20 мая была запланирована встреча жильцов дома на Нариманова, 72/3 с представителями муниципальных властей. Собственники жаловались, что не могут забрать из обрушившегося здания свою дорогостоящую технику, мебель и личные вещи. Жильцы требовали пустить их внутрь под контролем спасателей, но власти были против, упирая на угрозу полного обрушения дома.