Запреты на телефоны хотят ввести в здании правительства Ростовской области

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Запретить хотят фото и видеосъемку, запись голоса на диктофон, а также использование функции навигации и определения координат местоположения объектов. Также говорится о запрете на подключение гаджетов к автоматизированным рабочим местам, входящим в состав локальной сети правительства.
Кроме того, предлагается запретить телефоны в помещениях, в которых обрабатываются или хранятся сведения, составляющие государственную тайну.
В других случаях разрешат совершить звонки и переписываться с пользователями, в том числе через мессенджеры.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону хотят снова ужесточить правила для электросамокатов.