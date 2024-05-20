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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Запреты на телефоны хотят ввести в здании правительства Ростовской области

Запреты на телефоны хотят ввести в здании правительства Ростовской области

20 мая 2024, 10:15
Фото: Unsplash
Запреты на телефоны хотят ввести в здании правительства Ростовской области
В Ростовской области хотят утвердить порядок использования телефонов в здании правительства региона, говорится в документах на сайте облправительства.

Запретить хотят фото и видеосъемку, запись голоса на диктофон, а также использование функции навигации и определения координат местоположения объектов. Также говорится о запрете на подключение гаджетов к автоматизированным рабочим местам, входящим в состав локальной сети правительства.

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Кроме того, предлагается запретить телефоны в помещениях, в которых обрабатываются или хранятся сведения, составляющие государственную тайну.

В других случаях разрешат совершить звонки и переписываться с пользователями, в том числе через мессенджеры.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону хотят снова ужесточить правила для электросамокатов.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правительство#Запрет на телефоны
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