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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Политолог предположил, кто может стать следующим губернатором Ростовской области

«Жесткий и конкретный»: политолог назвал качества для нового донского губернатора

20 мая 2024, 13:44
Фото: rostovgazeta.ru
Политолог предположил, кто может стать следующим губернатором Ростовской области

Политолог Михайлов предположил, каким будет новый губернатор Ростовской области

Лидер, который сможет мобилизовать как производство, так и население в Ростовской области, должен встать во главе Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Собеседник высказывает мнение, что сильных персон в Ростовской области, способных возглавить регион, он не видит.

«Были предположения о том, кто способен возглавить пост губернатора. Но этот человек уже вышел на федеральный масштаб», — отмечает Евгений Михайлов.
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Однако, учитывая близость границ Ростовской области и то, что через регион идут большие потоки денег, политолог считает, что новый губернатор Ростовской области должен обладать рядом необходимых качеств.

«Это должен быть жесткий, конкретный и бескомпромиссный в ряде определенных направлений человек. Мне кажется, что на эту должность должен прийти генерал-губернатор», — делится мнением собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие кандидаты на выборах главы Ростовской области в 2020 году претендовали на пост губернатора.

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