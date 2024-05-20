«Жесткий и конкретный»: политолог назвал качества для нового донского губернатора

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Собеседник высказывает мнение, что сильных персон в Ростовской области, способных возглавить регион, он не видит.
«Были предположения о том, кто способен возглавить пост губернатора. Но этот человек уже вышел на федеральный масштаб», — отмечает Евгений Михайлов.
Однако, учитывая близость границ Ростовской области и то, что через регион идут большие потоки денег, политолог считает, что новый губернатор Ростовской области должен обладать рядом необходимых качеств.
«Это должен быть жесткий, конкретный и бескомпромиссный в ряде определенных направлений человек. Мне кажется, что на эту должность должен прийти генерал-губернатор», — делится мнением собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие кандидаты на выборах главы Ростовской области в 2020 году претендовали на пост губернатора.