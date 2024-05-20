Жильцы дома на Нариманова, 72/3 подрались с полицией в Ростове

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
20 мая в шесть часов вечера была запланирована встреча жильцов обрушившегося дома на Нариманова, 72/3 с представителями администрации Ворошиловского района. Собственники жилья рассчитывали получить ответы на вопросы о будущем доме. Также они надеялись, что им разрешат забрать оставшееся в здании имущество и вещи.
Прибывшие на место чиновники заявили, что эксперты не рекомендуют запускать людей внутрь пятиэтажки, так как та может обрушиться в любой момент. Собственники же упирали на то, что не все из них получили выплаты, а компенсация в сто тысяч рублей не покрывает трат на новую бытовую технику и мебель.
Жильцы решили пойти на штурм здания и самостоятельно забрать свои вещи. К месту стали стягиваться наряды полиции. Между жильцами и представителями полиции случилась небольшая потасовка.
Тем временем корреспондент RostovGazeta передает с места событий, что к дому приехали представители Росгвардии.