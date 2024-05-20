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Published Сегодня, 17:09

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Потасовка произошла между жильцами аварийной пятиэтажки и сотрудниками полиции

Жильцы дома на Нариманова, 72/3 подрались с полицией в Ростове

20 мая 2024, 17:09
Фото: rostovgazeta.ru
Потасовка произошла между жильцами аварийной пятиэтажки и сотрудниками полиции
Потасовка произошла между жильцами аварийной пятиэтажки и сотрудниками полиции, сообщает с места событий корреспондент RostovGazeta.

20 мая в шесть часов вечера была запланирована встреча жильцов обрушившегося дома на Нариманова, 72/3 с представителями администрации Ворошиловского района. Собственники жилья рассчитывали получить ответы на вопросы о будущем доме. Также они надеялись, что им разрешат забрать оставшееся в здании имущество и вещи.

Прибывшие на место чиновники заявили, что эксперты не рекомендуют запускать людей внутрь пятиэтажки, так как та может обрушиться в любой момент. Собственники же упирали на то, что не все из них получили выплаты, а компенсация в сто тысяч рублей не покрывает трат на новую бытовую технику и мебель.

Жильцы решили пойти на штурм здания и самостоятельно забрать свои вещи. К месту стали стягиваться наряды полиции. Между жильцами и представителями полиции случилась небольшая потасовка.

Потасовка произошла между жильцами аварийной пятиэтажки и сотрудниками полиции
Видео: rostovgazeta.ru

Тем временем корреспондент RostovGazeta передает с места событий, что к дому приехали представители Росгвардии.

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