Жильцы дома на Нариманова, 72/3 подрались с полицией в Ростове

Прибывшие на место чиновники заявили, что эксперты не рекомендуют запускать людей внутрь пятиэтажки, так как та может обрушиться в любой момент. Собственники же упирали на то, что не все из них получили выплаты, а компенсация в сто тысяч рублей не покрывает трат на новую бытовую технику и мебель.