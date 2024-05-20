Жильцы дома на Нариманова в Ростове заявили, что будут штурмовать дом снова

Позже к дому на Нариманова, 72/3 прибыл заместитель главы администрации Ростова Алексей Потешкин. Он вновь заявил, что впускать внутрь жильцов, даже под контролем спасателей, не будут. Эксперты постановили, что здание может обрушиться в любой момент. Чиновник также разъяснил, что пять собственников дома не получат выплаты, так как на то не нашлось «законных оснований».