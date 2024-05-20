Жильцы дома на Нариманова в Ростове заявили, что будут штурмовать дом снова

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
20 мая была запланирована встреча жильцов аварийной пятиэтажки с представителями администрации Ворошиловского района Ростова. Собственники хотели прояснить с чиновниками вопросы, касающиеся выплаты компенсаций. Также жители дома просили их пустить внутрь, чтобы забрать свое имущество.
Диалог с чиновниками не задался. Жильцы буквально пошли на штурм здания. Они забрались внутрь и стали доставать свои вещи. На место событий прибыли полиция и Росгвардия. Задержаний не происходило, но не обошлось без потасовки.
Позже к дому на Нариманова, 72/3 прибыл заместитель главы администрации Ростова Алексей Потешкин. Он вновь заявил, что впускать внутрь жильцов, даже под контролем спасателей, не будут. Эксперты постановили, что здание может обрушиться в любой момент. Чиновник также разъяснил, что пять собственников дома не получат выплаты, так как на то не нашлось «законных оснований».
Ближе к вечеру недовольные ответом властей жители стали расходиться. Они заявили, что, вероятно, пойдут на еще один штурм своего дома, чтобы не остаться без вещей, дорогой техники и памятных семейных реликвий.
Ранее депутат Оськина объяснила, чего добивались ростовчане штурмом дома на Нариманова.