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Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

Жильцы дома на Нариманова в Ростове заявили, что будут штурмовать дом снова

Жильцы дома на Нариманова в Ростове заявили, что будут штурмовать дом снова

20 мая 2024, 18:50
Фото: rostovgazeta.ru
Жильцы дома на Нариманова в Ростове заявили, что будут штурмовать дом снова
Собственники жилья в пятиэтажке на Нариманова, 72/3 в Ростове пошли на штурм здания, чтобы забрать свое имущество, на месте событий присутствовал корреспондент RostovGazeta.

20 мая была запланирована встреча жильцов аварийной пятиэтажки с представителями администрации Ворошиловского района Ростова. Собственники хотели прояснить с чиновниками вопросы, касающиеся выплаты компенсаций. Также жители дома просили их пустить внутрь, чтобы забрать свое имущество.

Диалог с чиновниками не задался. Жильцы буквально пошли на штурм здания. Они забрались внутрь и стали доставать свои вещи. На место событий прибыли полиция и Росгвардия. Задержаний не происходило, но не обошлось без потасовки.

На место событий прибыли полиция и Росгвардия.На место событий прибыли полиция и Росгвардия.
На место событий прибыли полиция и Росгвардия.На место событий прибыли полиция и Росгвардия.
На место событий прибыли полиция и Росгвардия.
Фото: rostovgazeta.ru

Позже к дому на Нариманова, 72/3 прибыл заместитель главы администрации Ростова Алексей Потешкин. Он вновь заявил, что впускать внутрь жильцов, даже под контролем спасателей, не будут. Эксперты постановили, что здание может обрушиться в любой момент. Чиновник также разъяснил, что пять собственников дома не получат выплаты, так как на то не нашлось «законных оснований».

Ближе к вечеру недовольные ответом властей жители стали расходиться. Они заявили, что, вероятно, пойдут на еще один штурм своего дома, чтобы не остаться без вещей, дорогой техники и памятных семейных реликвий.

Ранее депутат Оськина объяснила, чего добивались ростовчане штурмом дома на Нариманова.

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