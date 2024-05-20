rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Житель Ростовской области поймал самую большую рыбу

Житель Ростовской области поймал самую большую рыбу в реке Дон

20 мая 2024, 18:22
Фото: donland.ru
Житель Ростовской области поймал самую большую рыбу

В Ростовской области провели конкурс на самую вкусную донскую уху

Житель Ростовской области стал победителем соревнований по рыбной ловле «Народная рыбалка», сообщили в правительстве региона.

Соревнования провели в станице Старочеркасской, а участниками стали 110 человек. В номинации «Народный рыбак» победил Александр Агапов, в подарок ему вручили надувную лодку. Ему же удалось вырвать победу в номинации «За самую большую пойманную рыбу».

Добавим, что больше всего рыб получилось поймать семье Карповых из Куйбышевского района. Она получила золотую медаль и надувной матрас.

Жительница Ростовской области наловила ведро рыбы на ваниль
Узнать подробнее
Добавим, что больше всего рыб получилось поймать семье Карповых из Куйбышевского района. Добавим, что больше всего рыб получилось поймать семье Карповых из Куйбышевского района.
Добавим, что больше всего рыб получилось поймать семье Карповых из Куйбышевского района. Добавим, что больше всего рыб получилось поймать семье Карповых из Куйбышевского района.
Добавим, что больше всего рыб получилось поймать семье Карповых из Куйбышевского района.Добавим, что больше всего рыб получилось поймать семье Карповых из Куйбышевского района.
Добавим, что больше всего рыб получилось поймать семье Карповых из Куйбышевского района.
Фото: donland.ru

В этот день состоялся конкурс на самую вкусную уху. Победителями стали жители Веселовского района. А сам праздник устроили в День реки Дон, 18 мая.

Читайте также о том, как жительница Ростовской области наловила ведро рыбы на ваниль.

Читайте также:
Жительница Ростовской области наловила ведро рыбы на ванильОМОН ворвался с обысками к продавцам рыбы в ТаганрогеРостовчанин научился ловить много рыбы на сало и пенопласт
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Соревнования#Народная рыбалка
Подпишитесь
Жителям Ростова не светят большие зарплаты, а наримановцы штурмуют собственный дом
Сегодня, 19:26
Били окна и лезли по лестницам: как ростовчане штурмовали и громили дом на Нариманова
Сегодня, 18:35
Поймавший Чикатило следователь назвал мотив убийства девочки в Ростовской области
Сегодня, 15:32
Жильцы дома на Ставского в Ростове просят переселения из-за огромных трещин
Сегодня, 05:36
Политолог Михайлов предположил, когда может смениться губернатор Ростовской области
Сегодня, 11:04
Северная ходьба завоевывает сердца ростовчан
Сегодня, 12:35
"