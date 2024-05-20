Житель Ростовской области поймал самую большую рыбу в реке Дон

Соревнования провели в станице Старочеркасской, а участниками стали 110 человек. В номинации «Народный рыбак» победил Александр Агапов, в подарок ему вручили надувную лодку. Ему же удалось вырвать победу в номинации «За самую большую пойманную рыбу».