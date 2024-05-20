Житель Ростовской области поймал самую большую рыбу в реке Дон

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Соревнования провели в станице Старочеркасской, а участниками стали 110 человек. В номинации «Народный рыбак» победил Александр Агапов, в подарок ему вручили надувную лодку. Ему же удалось вырвать победу в номинации «За самую большую пойманную рыбу».
Добавим, что больше всего рыб получилось поймать семье Карповых из Куйбышевского района. Она получила золотую медаль и надувной матрас.
В этот день состоялся конкурс на самую вкусную уху. Победителями стали жители Веселовского района. А сам праздник устроили в День реки Дон, 18 мая.
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