Жители дома на Нариманова в Ростове собрались для разговора, но пошли на штурм

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Жители частично обрушившегося дома на Нариманова — 14 человек, надели одинаковые черные майки с надписью: «Нариманова 72/3».
Люди собрались для встречи с властями. Активистка Елена рассказывает, что уже стало известно — глава Ворошиловского района Виктор Бережной на встречу не придет.
«Но народ собрался, народ будет ждать. Вот посмотрим. Я думаю, что у людей очень много вопросов, на которые они хотят получить ответы. Посмотрим, чем нам помогут», — подчеркивает активистка.
В разговоре с жителями дома выяснилось, что компенсацию выплатили не всем. Позже стало известно, что люди пошли на штурм своих квартир и стали выбивать окна.
Корреспондент RostovGazeta констатирует, это не первая попытка жителей дома забрать все необходимое из квартир. В прошлый раз людям удалось вынести хоть что-то. Редакция продолжит держать в курсе происходящего.