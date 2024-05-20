rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Жители дома на Нариманова в Ростове собрались для разговора с властями

Жители дома на Нариманова в Ростове собрались для разговора, но пошли на штурм

20 мая 2024, 16:13
Фото: rostovgazeta.ru
Жители дома на Нариманова в Ростове собрались для разговора с властями

Жители дома на Нариманова в Ростове массово собрались для разговора с властями

Жители частично обрушившегося дома на Нариманова в Ростове собрались в ожидании встречи с властями, сообщает с места события корреспондент RostovGazeta.

Жители частично обрушившегося дома на Нариманова — 14 человек, надели одинаковые черные майки с надписью: «Нариманова 72/3».

Люди собрались для встречи с властями. Активистка Елена рассказывает, что уже стало известно — глава Ворошиловского района Виктор Бережной на встречу не придет.

«Но народ собрался, народ будет ждать. Вот посмотрим. Я думаю, что у людей очень много вопросов, на которые они хотят получить ответы. Посмотрим, чем нам помогут», — подчеркивает активистка.

В разговоре с жителями дома выяснилось, что компенсацию выплатили не всем. Позже стало известно, что люди пошли на штурм своих квартир и стали выбивать окна.

Люди частично обрушившегося дома на Нариманова ожидают представителей власти.
Видео: rostovgazeta.ru
Недоварили пельмени: как рухнул дом на Нариманова в Ростове и что будет с жильцами
Узнать подробнее

Корреспондент RostovGazeta констатирует, это не первая попытка жителей дома забрать все необходимое из квартир. В прошлый раз людям удалось вынести хоть что-то. Редакция продолжит держать в курсе происходящего.

Ростовчане пошли на штурм обрушившегося общежития на Нариманова
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин потребовал разобраться, почему ростовчане выносят вещи из разрушенного домаВ Ростове-на-Дону начали обследовать обрушившееся общежитие на НаримановаЖители рухнувшей пятиэтажки на Нариманова в Ростове получили выплаты
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дом#Власть#Ростов#Жители#Встреча#Компенсация#Ворошиловский район#Нариманова#Штурм наримановцев в Ростове
Подпишитесь
Жителям Ростова не светят большие зарплаты, а наримановцы штурмуют собственный дом
Сегодня, 19:26
Били окна и лезли по лестницам: как ростовчане штурмовали и громили дом на Нариманова
Сегодня, 18:35
Поймавший Чикатило следователь назвал мотив убийства девочки в Ростовской области
Сегодня, 15:32
Жильцы дома на Ставского в Ростове просят переселения из-за огромных трещин
Сегодня, 05:36
Политолог Михайлов предположил, когда может смениться губернатор Ростовской области
Сегодня, 11:04
Северная ходьба завоевывает сердца ростовчан
Сегодня, 12:35
"