Жители разрушенного дома на Нариманова в Ростове снова пошли на штурм

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Жители разрушенного дома на улице Нариманова в Ростове утроили народных сход, чтобы встретиться с властями района и поговорить о судьбе оставленных в квартирах вещей. Многие надели майки с надписью «Нариманова. Собственник» и хотели обсудить выплату компенсаций, которую якобы некоторым до конца не выплатели.
После недолгого разговора люди пошли на штурм своего дома. Корреспондент RostovGazeta заснял видео, как люди силой отодвинули ограждения и стали бить окна, чтобы попасть в свои жилища. Люди кричали, что жилье у них, дескать, забрали незаконно.
Также на место продолжают прибывать полицейские.
Ранее RostovGazeta писала, что в Ростове-на-Дону заварили двери в здании на улице Нариманова, которое начало разрушаться.