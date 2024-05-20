Жители разрушенного дома на Нариманова в Ростове снова пошли на штурм

После недолгого разговора люди пошли на штурм своего дома. Корреспондент RostovGazeta заснял видео, как люди силой отодвинули ограждения и стали бить окна, чтобы попасть в свои жилища. Люди кричали, что жилье у них, дескать, забрали незаконно.