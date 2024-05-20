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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Жители разрушенного дома на Нариманова в Ростове снова пошли на штурм

Жители разрушенного дома на Нариманова в Ростове снова пошли на штурм

20 мая 2024, 16:06
Корреспондент Rostovgazeta сообщает, что жителям улицы Нариманова удалось ворваться в свой дом, чтобы вынести вещи.

Жители разрушенного дома на улице Нариманова в Ростове утроили народных сход, чтобы встретиться с властями района и поговорить о судьбе оставленных в квартирах вещей. Многие надели майки с надписью «Нариманова. Собственник» и хотели обсудить выплату компенсаций, которую якобы некоторым до конца не выплатели.

После недолгого разговора люди пошли на штурм своего дома. Корреспондент RostovGazeta заснял видео, как люди силой отодвинули ограждения и стали бить окна, чтобы попасть в свои жилища. Люди кричали, что жилье у них, дескать, забрали незаконно.

Также на место продолжают прибывать полицейские.

Ранее RostovGazeta писала, что в Ростове-на-Дону заварили двери в здании на улице Нариманова, которое начало разрушаться.

#Штурм наримановцев в Ростове
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