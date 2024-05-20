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Published Сегодня, 08:31

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Жители Ростовской области будут получать по 100 тыс рублей через 12 лет, но не все

Жители Ростовской области будут получать по 100 тыс рублей через 12 лет, но не все

20 мая 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростовской области будут получать по 100 тыс рублей через 12 лет, но не все

Зарплаты в Ростовской области вырастут до 100 тысяч рублей через 12 лет

Согласно информации РИА «Новости», через 12,5 лет 75% жителей Ростовской области смогут зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц.

Согласно анализу издания, был составлен рейтинг регионов РФ по темпам роста заработных плат. По прогнозам, наиболее быстро до уровня зарплат в 100 тысяч рублей в месяц приблизятся жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого половине населения потребуется полгода, а через 5 лет такие доходы будут у 75% местных жителей.

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На втором и третьем местах находятся Чукотский АО и Магаданская область. Ростовская область оказалась на 66 позиции.

В области 50% населения сможет зарабатывать 100 тысяч рублей через 9 лет, а 75% жителей — через 12,5 года.

На последнем месте находится Ингушетия, где потребуется 22 года.

Ранее повышение окладов в два раза пообещали в Ростовской области врачам.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплаты#Доходы
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