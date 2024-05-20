Жители Ростовской области будут получать по 100 тыс рублей через 12 лет, но не все

Согласно анализу издания, был составлен рейтинг регионов РФ по темпам роста заработных плат. По прогнозам, наиболее быстро до уровня зарплат в 100 тысяч рублей в месяц приблизятся жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого половине населения потребуется полгода, а через 5 лет такие доходы будут у 75% местных жителей.