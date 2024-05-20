Жители Ростовской области будут получать по 100 тыс рублей через 12 лет, но не все

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Согласно анализу издания, был составлен рейтинг регионов РФ по темпам роста заработных плат. По прогнозам, наиболее быстро до уровня зарплат в 100 тысяч рублей в месяц приблизятся жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого половине населения потребуется полгода, а через 5 лет такие доходы будут у 75% местных жителей.
На втором и третьем местах находятся Чукотский АО и Магаданская область. Ростовская область оказалась на 66 позиции.
В области 50% населения сможет зарабатывать 100 тысяч рублей через 9 лет, а 75% жителей — через 12,5 года.
На последнем месте находится Ингушетия, где потребуется 22 года.
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