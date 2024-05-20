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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Жители Ростовской области рассказали о поведении подозреваемого в убийстве девочки

Жители Ростовской области рассказали о поведении подозреваемого в убийстве девочки

20 мая 2024, 12:07
Фото: МВД России по Ростовской области
Жители Ростовской области рассказали о поведении подозреваемого в убийстве девочки
В Ростовской области подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки во время задержания не мог сказать ничего вразумительного, сообщает Царьград.

Напомним, что юная жительница станицы Ольгинской пошла в магазин и пропала, а через некоторое время ее тело нашли в лесу. Подозреваемым оказался 25-летний водитель эвакуатора, который во всем сознался.

Мужчина рассказал, что предложил ребенку подвезти, после чего и совершил преступление. Его удалось разыскать и допросить.

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Издание пишет, что во время задержания он не смог объяснить, зачем он увез ребенка. Он не отвечал ничего вразумительного.

Добавим, что максимальное наказание по возбужденному уголовному делу составляет пожизненное заключение.

Ранее полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство#Девочка#Происшествия
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