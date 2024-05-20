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Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Главные новости Ростовской области за 20 мая

Жителям Ростова не светят большие зарплаты, а наримановцы штурмуют собственный дом

20 мая 2024, 19:26
Фото: rostovgazeta.ru
Главные новости Ростовской области за 20 мая
В Ростовской области планируют ввести запрет на телефоны в здании правительства, тем временем жители смогут рассчитывать на зарплаты в 100 тысяч рублей лишь к 2036 году, а в Ростове жители рухнувшего дома пошли на штурм.

Запрет на телефоны

В Ростовской области хотят ограничить использование телефонов в здании правительства.

Так, могут запретить диктофонную запись, фото и видеосъемку, использование навигационной системы для определения геолокации при помощи телефона. Помимо этого, может появиться запрет на подсоединение гаджетов к авторизованным рабочим местам, которые относятся к локальной сети.

Также телефонами могут запретить пользоваться в помещениях, в которых обрабатываются и хранятся сведения, относящиеся к гостайне.

Во всех остальных случаях телефон можно использовать для звонков и переписки, даже через мессенджеры.

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Повышение зарплаты

У 75% жителей Ростовской области зарплаты вырастут до 100 тысяч рублей, но только через 12 лет.

Согласно рейтингу регионов России по темпам роста заработных плат Ростовская область занимает 66 место. Здесь 50% населения сможет получать более 100 тысяч рублей в месяц уже через девять лет, а 75% — через 12,5 лет.

Для сравнения 75% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа смогут дойти до этой суммы через пять лет. А в Ингушетии на это уйдет 22 года

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Вечерний штурм

Жильцы пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3, один из подъездов которого рухнул в конце января, пошли на еще один штурм. Люди собрались 20 мая, чтобы обсудить с представителями администрации Ворошиловского района вопросы, связанные с выплатой компенсаций и возможностью забрать свое имущество. Однако диалог не задался, и люди решили принять крайние меры.

Они свалили ограждения, несмотря на сопротивление полиции, разбили окна в здании, достали лестницы и стали доставать свои вещи из квартир. взяли штурмом здание и начали доставать свои вещи. На место происшествия прибыли полиция и Росгвардия.

Чтобы разрешить ситуацию, заместитель главы администрации Ростова Алексей Потешкин прибыл к дому на Нариманова. Он подчеркнул, что жильцов не допустят внутрь дома, поскольку это опасно.

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