Жителям Ростова не светят большие зарплаты, а наримановцы штурмуют собственный дом

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
В Ростовской области хотят ограничить использование телефонов в здании правительства.
Так, могут запретить диктофонную запись, фото и видеосъемку, использование навигационной системы для определения геолокации при помощи телефона. Помимо этого, может появиться запрет на подсоединение гаджетов к авторизованным рабочим местам, которые относятся к локальной сети.
Также телефонами могут запретить пользоваться в помещениях, в которых обрабатываются и хранятся сведения, относящиеся к гостайне.
Во всех остальных случаях телефон можно использовать для звонков и переписки, даже через мессенджеры.
У 75% жителей Ростовской области зарплаты вырастут до 100 тысяч рублей, но только через 12 лет.
Согласно рейтингу регионов России по темпам роста заработных плат Ростовская область занимает 66 место. Здесь 50% населения сможет получать более 100 тысяч рублей в месяц уже через девять лет, а 75% — через 12,5 лет.
Для сравнения 75% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа смогут дойти до этой суммы через пять лет. А в Ингушетии на это уйдет 22 года
Жильцы пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3, один из подъездов которого рухнул в конце января, пошли на еще один штурм. Люди собрались 20 мая, чтобы обсудить с представителями администрации Ворошиловского района вопросы, связанные с выплатой компенсаций и возможностью забрать свое имущество. Однако диалог не задался, и люди решили принять крайние меры.
Они свалили ограждения, несмотря на сопротивление полиции, разбили окна в здании, достали лестницы и стали доставать свои вещи из квартир. взяли штурмом здание и начали доставать свои вещи. На место происшествия прибыли полиция и Росгвардия.
Чтобы разрешить ситуацию, заместитель главы администрации Ростова Алексей Потешкин прибыл к дому на Нариманова. Он подчеркнул, что жильцов не допустят внутрь дома, поскольку это опасно.