Жителям Ростова не светят большие зарплаты, а наримановцы штурмуют собственный дом

Жильцы пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3, один из подъездов которого рухнул в конце января, пошли на еще один штурм. Люди собрались 20 мая, чтобы обсудить с представителями администрации Ворошиловского района вопросы, связанные с выплатой компенсаций и возможностью забрать свое имущество. Однако диалог не задался, и люди решили принять крайние меры.