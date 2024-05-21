Аграрии предупредили о неурожае и высоких ценах на черешню в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
В Ростовской области большая часть урожая черешни погибла из-за майских заморозков. Сейчас ягоду привозят в основном из Краснодарского края и Дагестана. Стоимость привезенной черешни стартует от 400 рублей за килограмм. Это на 100 рублей больше, чем годом ранее.
Аграрии предупредили, что сезон продажи местной черешни начнется в Ростовской области позже из-за погодных аномалий. Цена на ягоду начнет падать только в июне. Но подешевеет она лишь на 20% — до 300 рублей за килограмм.
Напомним, майские заморозки ударили и по виноградникам в Ростовской области.