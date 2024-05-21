Артиллерийский снаряд нашли в стене дома с детсадом в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Во вторник, 21 мая, проводили работы на фасаде многоквартирного дома на проспекте Ворошиловский. И в стене обнаружили артиллерийский снаряд времен ВОВ.
«Все службы на месте, ведется реагирование. Проведена эвакуация 91 воспитанника и 15 человек персонала детского сада № 73», — уточнил Логвиненко.
Он добавил, что учреждение находится на первом этаже дома.
Ранее о найденном боеприпасе сообщили горожане в соцсетях. Пользователи в комментариях поинтересовались, как он мог попасть в стену.
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До этого арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки.