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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:03

Артиллерийский снаряд нашли в стене дома с детсадом в центре Ростова-на-Дону

Артиллерийский снаряд нашли в стене дома с детсадом в центре Ростова-на-Дону

21 мая 2024, 14:01
Фото: rosguard.gov.ru
Артиллерийский снаряд нашли в стене дома с детсадом в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону во время ремонтных работ в стене дома нашли снаряд, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Во вторник, 21 мая, проводили работы на фасаде многоквартирного дома на проспекте Ворошиловский. И в стене обнаружили артиллерийский снаряд времен ВОВ.

«Все службы на месте, ведется реагирование. Проведена эвакуация 91 воспитанника и 15 человек персонала детского сада № 73», — уточнил Логвиненко.

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И в стене обнаружили артиллерийский снаряд времен ВОВ.И в стене обнаружили артиллерийский снаряд времен ВОВ.
И в стене обнаружили артиллерийский снаряд времен ВОВ.
Фото: ТГ-канал «Ростов Главный»

Он добавил, что учреждение находится на первом этаже дома.

Ранее о найденном боеприпасе сообщили горожане в соцсетях. Пользователи в комментариях поинтересовались, как он мог попасть в стену.

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До этого арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Ремонтные работы#Снаряд#Происшествия
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