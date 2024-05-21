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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:36

Более 80 человек прошли отбор на программу «Время героев»

Более 80 человек прошли отбор на программу «Время героев»

21 мая 2024, 12:33
Фото: Минобороны РФ / для иллюстрации
Более 80 человек прошли отбор на программу «Время героев»
Отбор на программу «Время героев» прошли первые 83 участника, сообщили организаторы.

Напомним, что запустить программу поручил президент России Владимир Путин. Обучение для первых участников стартует с 27 мая.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров рассказал, что в июне будут рассмотрены новые кандидатуры.

Более того, кандидаты, которых не выберут для очного обучения, смогут пройти другие образовательные программы в области управления в удаленном формате. Таким образом, каждый участник сможет выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует его навыкам.

Герой России Вячеслав Бочаров уверен, что участникам можно будет доверить самые важные задачи.

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Депутат Госдумы Андрей Красов сообщил, что состав участников первого этапа обучения был утвержден общим решением и не вызвал никаких сомнений. Это люди, которые не только достигли высоких результатов в тестировании, но и многократно проявляли личное мужество и героизм в сражениях на самых опасных участках, за что были награждены высокими госнаградами.

По словам члена Общественного совета Программы Светланы Журовой, «Время героев» не только выявляет лучших руководителей. Все участники СВО, которые прошли регистрацию, смогут обучиться и получить получить путевку в будущую гражданскую жизнь. Важно, что России нужны не только губернаторы и министры, но и руководители на всех уровнях, которые доказали свою преданность Родине.

Процесс набора продолжается, и взаимодействие с участниками и ветеранами СВО будет непрерывным. Все заинтересованные смогут подать заявки и пройти процедуру оценки.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал окружить заботой семьи участников СВО.

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#Илья Протвинов#Общество#Отбор#Программа#Время героев#Участники
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