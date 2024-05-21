Более 80 человек прошли отбор на программу «Время героев»

Депутат Госдумы Андрей Красов сообщил, что состав участников первого этапа обучения был утвержден общим решением и не вызвал никаких сомнений. Это люди, которые не только достигли высоких результатов в тестировании, но и многократно проявляли личное мужество и героизм в сражениях на самых опасных участках, за что были награждены высокими госнаградами.