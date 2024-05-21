Братскую могилу с останками солдат нашли в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Поисковики нашли останки военнослужащих Красной армии в районе Нижнедонского хутора. Бойцы погибли, защищая Ростов от наступления немецких фашистов.
«Тела бойцов были нашпигованы пулями, осколками мин и снарядов. После боя жители Нижнедонского хутора собрали погибших и сложили всех в большую воронку от авиабомбы», — рассказали в «Миус-Фронте».
Всего удалось найти останки 14 бойцов и командиров. Среди них санинструктор, танкист, сапер, артиллерист, пехотинцы.
«Они заслужили, чтобы их помнили», — заключили поисковики.
На днях другое захоронение с останками 800 красноармейцев нашли в Ростовской области.