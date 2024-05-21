rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Захоронении с останками красноармейцев нашли в Ростовской области

Братскую могилу с останками солдат нашли в Ростовской области

21 мая 2024, 18:01
Фото: «Миус-Фронт»
Захоронении с останками красноармейцев нашли в Ростовской области
Захоронении с останками красноармейцев нашли в Ростовской области, рассказали в поисковом отряде «Миус-Фронт».

Поисковики нашли останки военнослужащих Красной армии в районе Нижнедонского хутора. Бойцы погибли, защищая Ростов от наступления немецких фашистов.

«Тела бойцов были нашпигованы пулями, осколками мин и снарядов. После боя жители Нижнедонского хутора собрали погибших и сложили всех в большую воронку от авиабомбы», — рассказали в «Миус-Фронте».

Опорный пункт НКВД нашли во время раскопок на Западном в Ростове
Узнать подробнее

Всего удалось найти останки 14 бойцов и командиров. Среди них санинструктор, танкист, сапер, артиллерист, пехотинцы.

«Они заслужили, чтобы их помнили», — заключили поисковики.

На днях другое захоронение с останками 800 красноармейцев нашли в Ростовской области.

Читайте также:
Ростовскую область признали аутсайдером России по динамике зарплатМужчина в медицинской маске с молотком стал кошмаром жителей Ростовской областиДиректор дома престарелых в Ростовской области отбирала у сотрудников премии
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростове блогер разгромил японское бистро, а власти решили судьбу дома на Нариманова
Сегодня, 15:17
На Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон. Что шокировало посетителей?
Сегодня, 13:14
Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева
Сегодня, 09:28
На месте вырубленных многолетних елей на Зеленой в Ростове возобновили стройку
Сегодня, 10:51
В Ростовской области заново откроют закрытый военный вуз
Сегодня, 15:12
Преемственность поколений: мурал «Они сражались за Родину» открыли в Суворовском
Сегодня, 10:17
"