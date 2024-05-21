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Детсад эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за найденного снаряда

Детсад эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за найденного снаряда

21 мая 2024, 14:34
Фото: 37.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Детсад эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за найденного снаряда
В Ростове-на-Дону провели эвакуацию сотрудников и воспитанников детского сада из-за боеприпаса, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что при ремонте фасада дома на проспекте Ворошиловский обнаружили боеприпас. Это артиллерийский снаряд времен ВОВ.

На место прибыли представители экстренных служб и провели эвакуацию детского сада №73. Он работает на первом этаже здания.

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Детсад эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за найденного снаряда
Видео: ТГ don_mash / для иллюстрации

Всего вывели на безопасное расстояние 91 воспитанника и 15 сотрудников.

Теперь появилась информация об итогах проверки. Группа разминирования достала снаряд без боевой части, никакой опасности сейчас нет. Как именно в стене оказался боеприпас, пока остается загадкой.

Ранее в полиции Ростова рассказали, из-за чего экстренно эвакуировали поликлинику МВД.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Детский сад#Происшествия
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