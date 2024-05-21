Детсад эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за найденного снаряда

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Он рассказал, что при ремонте фасада дома на проспекте Ворошиловский обнаружили боеприпас. Это артиллерийский снаряд времен ВОВ.
На место прибыли представители экстренных служб и провели эвакуацию детского сада №73. Он работает на первом этаже здания.
Всего вывели на безопасное расстояние 91 воспитанника и 15 сотрудников.
Теперь появилась информация об итогах проверки. Группа разминирования достала снаряд без боевой части, никакой опасности сейчас нет. Как именно в стене оказался боеприпас, пока остается загадкой.
Ранее в полиции Ростова рассказали, из-за чего экстренно эвакуировали поликлинику МВД.