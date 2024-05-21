Детский неврологический центр откроют в Ростове в бывшем ковидном госпитале

Главный врач КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян рассказал, что все три здания будет занимать детская больница преимущественно неврологического направления. В будущем здесь также можно будет организовать центр эпилептологии. В клинике будет функционировать модуль компьютерного томографа и МРТ.