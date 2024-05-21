Детский неврологический центр откроют в Ростове в бывшем ковидном госпитале

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В период пандемии COVID-19 медицинское учреждение выполняло функцию моноинфекционного госпиталя, в котором оказывали помощь ковидным больным. У Было принято решение не просто отремонтировать медучреждение, но и перепрофилировать его.
Таким образом, медучреждение на улице Адыгейской завершит большой комплекс зданий для оказания медпомощи детям, куда входят Детский диагностический центр на Ворошиловском, а также реабилитационный центр на Казахской.
Главный врач КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян рассказал, что все три здания будет занимать детская больница преимущественно неврологического направления. В будущем здесь также можно будет организовать центр эпилептологии. В клинике будет функционировать модуль компьютерного томографа и МРТ.
Ранее ростовчанка во время восьмых стремительных родов не успела доехать до больницы.