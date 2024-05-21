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В Ростове-на-Дону детей будут лечить в ковидном госпитале

Детский неврологический центр откроют в Ростове в бывшем ковидном госпитале

21 мая 2024, 07:10
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону детей будут лечить в ковидном госпитале
Здание бывшего ковидного госпиталя по улице Адыгейской в Ростове нуждается в капитальном ремонте. После реконструкции его перепрофилируют в детский неврологический центр, сообщает «Дон-ТР».

В период пандемии COVID-19 медицинское учреждение выполняло функцию моноинфекционного госпиталя, в котором оказывали помощь ковидным больным. У Было принято решение не просто отремонтировать медучреждение, но и перепрофилировать его.

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Таким образом, медучреждение на улице Адыгейской завершит большой комплекс зданий для оказания медпомощи детям, куда входят Детский диагностический центр на Ворошиловском, а также реабилитационный центр на Казахской.

Главный врач КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян рассказал, что все три здания будет занимать детская больница преимущественно неврологического направления. В будущем здесь также можно будет организовать центр эпилептологии. В клинике будет функционировать модуль компьютерного томографа и МРТ.

Ранее ростовчанка во время восьмых стремительных родов не успела доехать до больницы.

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