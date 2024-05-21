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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Уголовное дело завели на директора социального учреждения в Ростовской области

Директор дома престарелых в Ростовской области отбирала у сотрудников премии

21 мая 2024, 15:37
Фото: 1MI
Уголовное дело завели на директора социального учреждения в Ростовской области
Уголовное дело завели на директора социального учреждения в Ростовской области, доложили в Следкоме.

Директор дома престарелых с 2016 по 2023 год заставляла своих подчиненных отдавать ей деньги из начисленных им премий. Сотрудники учреждения боялись начальницу и возможного увольнения, а потому шли на ее требования. За семь лет директор смогла собрать с подчиненных больше шести миллионов рублей.

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Сейчас она находится под арестом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее прокуратура региона сообщила, что чиновники в Минспорте Ростовской области скрывали свои доходы. Нарушения выявились в ходе очередной проверки надзорного ведомства.

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