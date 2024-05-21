Директор дома престарелых в Ростовской области отбирала у сотрудников премии

Директор дома престарелых с 2016 по 2023 год заставляла своих подчиненных отдавать ей деньги из начисленных им премий. Сотрудники учреждения боялись начальницу и возможного увольнения, а потому шли на ее требования. За семь лет директор смогла собрать с подчиненных больше шести миллионов рублей.