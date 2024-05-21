Две сотни людей опросили из-за пропавшей в Дагестане ростовской студентки

Девушка пропала в Каспийске несколько месяцев назад. Анна прибыла туда на соревнования по тайскому боксу, в которых потерпела поражение. В расстроенных чувствах девушка выбежала из Дворца спорта без телефона и документов. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. В последний раз камеры засекли Анну у берега Каспийского моря.