rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Сотни людей опросили из-за пропажи ростовской студентки в Дагестане

Две сотни людей опросили из-за пропавшей в Дагестане ростовской студентки

21 мая 2024, 14:38
Фото: 1MI
Сотни людей опросили из-за пропажи ростовской студентки в Дагестане
Больше 200 человек опросили в связи с исчезновением ростовской студентки Анны Цомартовой в Дагестане, рассказала мама девушки «КП — Ростов-на-Дону».

Девушка пропала в Каспийске несколько месяцев назад. Анна прибыла туда на соревнования по тайскому боксу, в которых потерпела поражение. В расстроенных чувствах девушка выбежала из Дворца спорта без телефона и документов. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. В последний раз камеры засекли Анну у берега Каспийского моря.

Мама девушки рассказала, что в Каспийске организовали масштабные поиски. Водолазы изучили дно и берег моря. Также море и сушу осматривали с вертолета. Волонтеры, местные жители, родные студентки прочесали все подвалы и заброшенные дома. Ни Анны, ни ее следов не смогли обнаружить.

Взявший Чикатило следователь заявил, где искать пропавшую спортсменку из Ростова
Узнать подробнее

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Оно уже насчитывает 12 томов. В рамках дела опросили уже больше 200 человек. Один из них, по словам матери пропавшей девушки, давал ложные показания.

Напомним, вознаграждение в пять миллионов рублей пообещали за возвращение пропавшей спортсменки из Ростова.

Читайте также:
Семья пропавшей ростовской студентки просит главу ФСБ передать дело в МосквуРодственники требуют передать в Москву дело о пропавшей студентки из РостоваК поискам пропавшей ростовчанки подключился следователь, поймавший Чикатило
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Криминал#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ростов#Дагестан#Пропавшие люди#Происшествия#Республика Дагестан#Каспийск
Подпишитесь
В Ростове блогер разгромил японское бистро, а власти решили судьбу дома на Нариманова
Сегодня, 15:17
На Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон. Что шокировало посетителей?
Сегодня, 13:14
Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева
Сегодня, 09:28
На месте вырубленных многолетних елей на Зеленой в Ростове возобновили стройку
Сегодня, 10:51
В Ростовской области заново откроют закрытый военный вуз
Сегодня, 15:12
Преемственность поколений: мурал «Они сражались за Родину» открыли в Суворовском
Сегодня, 10:17
"