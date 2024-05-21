Две сотни людей опросили из-за пропавшей в Дагестане ростовской студентки

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Девушка пропала в Каспийске несколько месяцев назад. Анна прибыла туда на соревнования по тайскому боксу, в которых потерпела поражение. В расстроенных чувствах девушка выбежала из Дворца спорта без телефона и документов. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. В последний раз камеры засекли Анну у берега Каспийского моря.
Мама девушки рассказала, что в Каспийске организовали масштабные поиски. Водолазы изучили дно и берег моря. Также море и сушу осматривали с вертолета. Волонтеры, местные жители, родные студентки прочесали все подвалы и заброшенные дома. Ни Анны, ни ее следов не смогли обнаружить.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Оно уже насчитывает 12 томов. В рамках дела опросили уже больше 200 человек. Один из них, по словам матери пропавшей девушки, давал ложные показания.
Напомним, вознаграждение в пять миллионов рублей пообещали за возвращение пропавшей спортсменки из Ростова.