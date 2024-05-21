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Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Стоимость клубники в Ростове в этом году значительно выросла

Фермер предсказал резкое падение цен на клубнику в Ростове

21 мая 2024, 16:17
Фото: rostovgazeta.ru
Стоимость клубники в Ростове в этом году значительно выросла
Стоимость клубники в Ростове в этом году значительно выросла, заявил фермер и владелец торговой точки Мурат Георгиев.

Он рассказал Donnews, что в этом году килограмм клубники в среднем подорожал на 100 рублей. Сейчас килограмм мелкой ягоды стоит в районе 250 рублей. Отборные сорта клубники подорожали на 70%, достигнув цены в 600 рублей за килограмм.

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Фермер Владимир Косов заявил, что к концу мая стоимость клубники начнет падать, так как начнется сбор ягоды в Ростовской области. Сейчас ее в основном привозят из Краснодарского края. В таком случае стоимость килограмма клубники составит до 150 рублей. Отборные ягоды будут стоить в районе 250 рублей за тот же вес.

Ранее RostovGazeta разобралась, ждать ли роста цен на фермерские продукты в Ростовской области из-за заморозков.

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