Фермер предсказал резкое падение цен на клубнику в Ростове

Фермер Владимир Косов заявил, что к концу мая стоимость клубники начнет падать, так как начнется сбор ягоды в Ростовской области. Сейчас ее в основном привозят из Краснодарского края. В таком случае стоимость килограмма клубники составит до 150 рублей. Отборные ягоды будут стоить в районе 250 рублей за тот же вес.