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Инженеры воссоздали костюм из вселенной книг «Дюна»

Инженеры воссоздали костюм из вселенной книг «Дюна»

21 мая 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney
Команда инженеров воссоздала костюм фременов из серии книг Фрэнка Герберта и одноименных фильмов «Дюна».

Как пишет newia.ru, дистикомб фременов — комбинезон из легкого и прочного материала, предназначенном для выполнения задач в пустыне. Этот костюм плотно прилегает к телу, защищает дыхательные пути от песка, оснащен системой охлаждения и переработки пота в питьевую воду, которая подается прямо ко рту.

Энтузиасты, которые одновременно являются инженерами, воссоздали этот костюм, чтобы порадовать поклонников. Видео с результатами их труда доступно на YouTube.

По замыслу Фрэнка Герберта, костюм имеет камуфляжные цвета, чтобы фремены могли сливаться с окружающей средой. В первой части киновселенной герои были одеты в черные костюмы, что, вероятно, делалось для повышения визуального контраста с песчаным фоном и увеличения заметности персонажей на экране. Однако во второй части костюм Пола приобрел защитные оттенки, более соответствующие образу фременов.

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