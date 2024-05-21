Инженеры воссоздали костюм из вселенной книг «Дюна»

По замыслу Фрэнка Герберта, костюм имеет камуфляжные цвета, чтобы фремены могли сливаться с окружающей средой. В первой части киновселенной герои были одеты в черные костюмы, что, вероятно, делалось для повышения визуального контраста с песчаным фоном и увеличения заметности персонажей на экране. Однако во второй части костюм Пола приобрел защитные оттенки, более соответствующие образу фременов.