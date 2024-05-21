Ко Дню предпринимательства Корпорация МСП проводит всероссийскую акцию #МСПспасибо

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Владельцы бизнеса могут заполнить анкету с описанием своей компании в виртуальном городе цифровой платформы МСП.РФ. А 26 мая эта информация появится на сервисе «Яндекс.Карты», где ее увидят покупатели, пишет РИА Новости.
Также в онлайн-городе МСП любой желающий сможет найти свои любимые места, например магазин, кафе, парикмахерскую, и в визитке организации выразить благодарность ее владельцам и сотрудникам за работу. Это будет личное #МСПспасибо.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес окружает нас везде и создает всем привычный комфорт, при этом мы не всегда осознаем его значение для общества. Большинство кафе, такси, цветочных — это МСП. К сожалению, микропредприятия не всегда могут позволить себе выделить бюджет на рекламные кампании, а из-за низкой информированности люди даже могут не знать, что в соседнем квартале есть то, что может решить их проблему.
Напомним, Корпорация МСП проводит эту акцию во второй раз. В рамках этого события жители страны могут сказать малому и среднему бизнесу #МСПспасибо в знак поддержки тех, кто работает каждый день для людей и ради людей.
Также в этот день в регионах проводятся мероприятия в поддержку предпринимателей, организуются дискуссии для обсуждения актуальных проблем и вопросов МСП. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует вице-премьер Александр Новак.