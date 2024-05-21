Ко Дню предпринимательства Корпорация МСП проводит всероссийскую акцию #МСПспасибо

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес окружает нас везде и создает всем привычный комфорт, при этом мы не всегда осознаем его значение для общества. Большинство кафе, такси, цветочных — это МСП. К сожалению, микропредприятия не всегда могут позволить себе выделить бюджет на рекламные кампании, а из-за низкой информированности люди даже могут не знать, что в соседнем квартале есть то, что может решить их проблему.