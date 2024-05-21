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Published Сегодня, 18:40

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Updated Сегодня, 18:42

Маленькая Армения в Ростове-на-Дону. Гуляем по самому колоритному маршруту

Маленькая Армения в Ростове-на-Дону. Гуляем по самому колоритному маршруту

21 мая 2024, 18:40
Фото: 1MI
Маленькая Армения в Ростове-на-Дону. Гуляем по самому колоритному маршруту
Хотите попасть в старинный армянский город, которого нет на карте? Не думайте, никакой мистики. И даже лететь в Армению не придется.

В Ростове-на-Дону сохранился город в городе, основанный еще при Екатерине II для армянских переселенцев из Крыма. Он получил название Нахичевань. Надевайте удобную обувь, путь неблизкий.

Фото: 1MI

Чтобы все успеть и не толкаться с зеваками и туристами, лучше выходить в полдень или вечером после 20:00. Узкие улочки, уютные дворики — застройка центральной части напоминает Ереван. Рассматривая архитектуру, не пробегите мимо Нахичеванского базара, который покорит вас своим особым колоритом. Здесь можно сделать паузу, иначе просто не получится. Попробовав вкуснейшей армянской пахлавы и накупив сувениров, держим путь к театру драмы им. Горького. Он расположен в парковой зоне. Отсюда рукой подать до Ростовского музыкального театра. Его видно издалека из-за необычной крыши.

Фото: 1MI

По задумке авторов проекта, здание должно было напоминать белый рояль с открытой крышкой, но за 20 лет — именно столько длилось строительство — обстоятельства внесли свои коррективы. И все же, здание получилось величественным. Сегодня это самый крупный культурный центр на Юге России. Неподалеку расположился музей изобразительных искусств. Коллекция хранится в одном из самых роскошных особняков 19 века.

Фото: 1MI

А после этого, если ноги еще не гудят, по проспекту Чехова двигаемся к Ростовской публичной библиотеке, которая выглядит монументально, но без излишеств. Совсем иначе это здание смотрится изнутри: там бьют ключом десятки фонтанов, на первом этаже роскошный зимний сад.

Фото: 1MI

От храма знаний можно пройти к другому храму — Греческой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Ее построили в начале 20 века на пожертвования прихожан. Долгое время в храме размещалась школа, но сейчас ее двери открыты для всех. На этом прогулка заканчивается, наконец можно выдохнуть от избытка впечатлений и количества шагов. Мы осилили ни много ни мало, 5 с половиной километров.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 5,4 км
  • Время: 1 ч 4 минуты в среднем темпе
  • Сложность: для выносливых физически и интеллектуально
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