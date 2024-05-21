Маленькая Армения в Ростове-на-Дону. Гуляем по самому колоритному маршруту

Чтобы все успеть и не толкаться с зеваками и туристами, лучше выходить в полдень или вечером после 20:00. Узкие улочки, уютные дворики — застройка центральной части напоминает Ереван. Рассматривая архитектуру, не пробегите мимо Нахичеванского базара, который покорит вас своим особым колоритом. Здесь можно сделать паузу, иначе просто не получится. Попробовав вкуснейшей армянской пахлавы и накупив сувениров, держим путь к театру драмы им. Горького. Он расположен в парковой зоне. Отсюда рукой подать до Ростовского музыкального театра. Его видно издалека из-за необычной крыши.