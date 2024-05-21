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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Минздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области

Минздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области

21 мая 2024, 09:25
Фото: donland.ru
Минздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области

Глава РОКБ стал самым высокооплачиваемым врачом в больницах Ростовской области

Минздрав Ростовской области опубликовал сведения о средней заработной плате главных врачей подведомственных ему медицинских учреждений. Самую высокую зарплату среди коллег получала главврач Стоматологической поликлиники № 4 в Ростове Светлана Монько — 246 тысяч рублей.

Что касается больниц, по итогам 2023 года самая высокая зарплата среди главных врачей оказалась у главы Ростовской областной клинической больницы. Так, среднемесячная заработная плата у Вячеслава Коробки составила в 2023 году 242,9 тысячи рублей. Таким образом его заработок увеличился по сравнению с 2022 годом примерно на 17 тысяч рублей.

Так, среднемесячная заработная плата у Вячеслава Коробки составила в 2023 году 242,9 тысячи рублей.Так, среднемесячная заработная плата у Вячеслава Коробки составила в 2023 году 242,9 тысячи рублей.
Так, среднемесячная заработная плата у Вячеслава Коробки составила в 2023 году 242,9 тысячи рублей.
Фото: Ростовская областная клиническая больница

На втором месте оказалась главный врач ГБУ РО «Наркологический диспансер» Елена Малышко, средняя зарплата которой составила в 2023 году 222,6 тысячи рублей.

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На третьем месте — руководитель ГБУ РО «Центральная городская больница им. Н. А. Семашко» Дмитрий Сизякин, зарплата которого в среднем составляла 204,2 тысячи рублей.

Одни из самых скромным доходов у директора «Дом сестринского ухода № 1» в г. Шахты Марины Глуховой — 34,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьев.

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