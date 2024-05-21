Минздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Что касается больниц, по итогам 2023 года самая высокая зарплата среди главных врачей оказалась у главы Ростовской областной клинической больницы. Так, среднемесячная заработная плата у Вячеслава Коробки составила в 2023 году 242,9 тысячи рублей. Таким образом его заработок увеличился по сравнению с 2022 годом примерно на 17 тысяч рублей.
На втором месте оказалась главный врач ГБУ РО «Наркологический диспансер» Елена Малышко, средняя зарплата которой составила в 2023 году 222,6 тысячи рублей.
На третьем месте — руководитель ГБУ РО «Центральная городская больница им. Н. А. Семашко» Дмитрий Сизякин, зарплата которого в среднем составляла 204,2 тысячи рублей.
Одни из самых скромным доходов у директора «Дом сестринского ухода № 1» в г. Шахты Марины Глуховой — 34,8 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьев.