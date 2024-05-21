Минздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области

Что касается больниц, по итогам 2023 года самая высокая зарплата среди главных врачей оказалась у главы Ростовской областной клинической больницы. Так, среднемесячная заработная плата у Вячеслава Коробки составила в 2023 году 242,9 тысячи рублей. Таким образом его заработок увеличился по сравнению с 2022 годом примерно на 17 тысяч рублей.