Модель косплея и конюх: кого ищут работодатели в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Ростове-на-Дону идет поиск модели для косплея с оплатой от 80 000 рублей на руки. Требуется человек для регулярных видеосъемок с целью продвижения рок-группы. Необходимы умение создавать образы в соответствии с тематикой, опыт работы в сфере блогерства и интерес к рок-музыке.
Кроме того, требуется рилсмейкер с возможностью частичной занятости и заработком от 15 000 рублей на руки. Творческому специалисту предстоит разрабатывать концепции для коротких видеороликов, а также проводить съемку и монтаж трендовых сторис, рилс и шортс.
Открыты вакансии конюха и ночного мастера чистоты. Конюх, работающий в зоопарке, будет отвечать за кормление и уход за животными, а также катать детей на пони, за что получит от 26 000 рублей на руки.
Ночной мастер чистоты сможет зарабатывать от 45 000 рублей на руки. Работать придется на крупном пищевом производстве в ночные смены с 19:00 до 07:00.
Ранее были названы вакансии в Ростовской области с доходом от 300 тысяч рублей.