Модель косплея и конюх: кого ищут работодатели в Ростовской области

В Ростове-на-Дону идет поиск модели для косплея с оплатой от 80 000 рублей на руки. Требуется человек для регулярных видеосъемок с целью продвижения рок-группы. Необходимы умение создавать образы в соответствии с тематикой, опыт работы в сфере блогерства и интерес к рок-музыке.