rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Модель косплея и конюх: кого ищут работодатели в Ростовской области

Модель косплея и конюх: кого ищут работодатели в Ростовской области

21 мая 2024, 08:25
Фото: Fred Schroeder/CC by sa nd/flickr.com
Модель косплея и конюх: кого ищут работодатели в Ростовской области

Вакансии модели косплея и конюха появились в Ростовской области

В Ростовской области несколько компаний опубликовали необычные вакансии в мае, сообщает HH.ru.

В Ростове-на-Дону идет поиск модели для косплея с оплатой от 80 000 рублей на руки. Требуется человек для регулярных видеосъемок с целью продвижения рок-группы. Необходимы умение создавать образы в соответствии с тематикой, опыт работы в сфере блогерства и интерес к рок-музыке.

Кроме того, требуется рилсмейкер с возможностью частичной занятости и заработком от 15 000 рублей на руки. Творческому специалисту предстоит разрабатывать концепции для коротких видеороликов, а также проводить съемку и монтаж трендовых сторис, рилс и шортс.

Жителям Ростова не светят большие зарплаты, а наримановцы штурмуют собственный дом
Узнать подробнее
Открыты вакансии конюха и ночного мастера чистоты.Открыты вакансии конюха и ночного мастера чистоты.
Открыты вакансии конюха и ночного мастера чистоты.
Фото: 1MI

Открыты вакансии конюха и ночного мастера чистоты. Конюх, работающий в зоопарке, будет отвечать за кормление и уход за животными, а также катать детей на пони, за что получит от 26 000 рублей на руки.

Ночной мастер чистоты сможет зарабатывать от 45 000 рублей на руки. Работать придется на крупном пищевом производстве в ночные смены с 19:00 до 07:00.

Ранее были названы вакансии в Ростовской области с доходом от 300 тысяч рублей.

Читайте также:
Жителям Ростова не светят большие зарплаты, а наримановцы штурмуют собственный домЖители Ростовской области будут получать по 100 тыс рублей через 12 лет, но не всеВ Ростов-на-Дону назвали профессии с зарплатами до 200 тысяч рублей
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Работа#Модель#Вакансии
Подпишитесь
Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева
Сегодня, 09:28
Окна выбило в домах жителей Ростовской области из-за сильного грохота
Сегодня, 07:01
Пятиэтажку на Нариманова в Ростове обнесли строительным забором после штурма
Сегодня, 06:42
Минздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области
Сегодня, 09:25
Преемственность поколений: мурал «Они сражались за Родину» открыли в Суворовском
Сегодня, 10:17
"