Мужчина в медицинской маске с молотком стал кошмаром жителей Ростовской области

Местные жители в социальных сетях сообщили, что неизвестный разгуливает по ночам по поселку в медицинской маске и с молотком. Мужчина проникает во дворы и ворует или же портит чужое имущество. Жильцы рассказывали, что он пытался вломиться в частные дома. В многоквартирных домах неизвестный стучит по дверям.