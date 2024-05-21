Мужчина в медицинской маске с молотком стал кошмаром жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Местные жители в социальных сетях сообщили, что неизвестный разгуливает по ночам по поселку в медицинской маске и с молотком. Мужчина проникает во дворы и ворует или же портит чужое имущество. Жильцы рассказывали, что он пытался вломиться в частные дома. В многоквартирных домах неизвестный стучит по дверям.
Задержать самостоятельно дебошира местные жители не смогли. Они уверены, что он не проживает в Васильевском, а, скорее всего, приезжает из другого поселения.
В полиции заявили, что начали проверку по факту произошедшего и сейчас ищут преступника.
Ранее треш-блогер устроил погром и драку в японском бистро в Ростове.