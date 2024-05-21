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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Полиция проводит проверку из-за дебошира с молотком, запугавшего жителей поселка Васильевский

Мужчина в медицинской маске с молотком стал кошмаром жителей Ростовской области

21 мая 2024, 17:05
Фото: 1MI
Полиция проводит проверку из-за дебошира с молотком, запугавшего жителей поселка Васильевский
Полиция проводит проверку из-за дебошира с молотком, запугавшего жителей поселка Васильевский, сообщили в управлении МВД по Ростовской области.

Местные жители в социальных сетях сообщили, что неизвестный разгуливает по ночам по поселку в медицинской маске и с молотком. Мужчина проникает во дворы и ворует или же портит чужое имущество. Жильцы рассказывали, что он пытался вломиться в частные дома. В многоквартирных домах неизвестный стучит по дверям.

Задержать самостоятельно дебошира местные жители не смогли. Они уверены, что он не проживает в Васильевском, а, скорее всего, приезжает из другого поселения.

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В полиции заявили, что начали проверку по факту произошедшего и сейчас ищут преступника.

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