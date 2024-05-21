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Published Сегодня, 10:51

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На месте срубленных крупных деревьев на улице Зеленой в Ростове возобновили стройку

На месте вырубленных многолетних елей на Зеленой в Ростове возобновили стройку

21 мая 2024, 10:51
Фото: 1MI
На месте срубленных крупных деревьев на улице Зеленой в Ростове возобновили стройку
В редакцию RostovGazeta обратились жители улицы Зеленой, 2А в Ростове. Люди возмущены тем, что на участке зоны зеленых насаждений специального назначения возобновили строительство.

Напомним, что активные горожане — жители улицы Зеленой, предприняли все возможное для предотвращения вырубки многолетних деревьев на участке, огороженном синим забором.

Некоторое время казалось, что вроде бы вопрос решен. Однако неделю назад строительство «за синим забором» на Зеленой возобновили. По словам местных жителей, сюда завезли стройматериалы и стали готовить площадку под фундамент.

«Мы, жители, не согласны с этим строительством, которое началось сейчас, когда эта территория переведена в категорию С-2 (зону зеленых насаждений специального назначения). И эта категория не предполагает жилищного строительства», — отмечает активистка Мария Польдяева.
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Собеседница разъясняет, что насаждения по улице Зеленой выполняли защитную функцию от дороги на Шолохова. С этой целью много лет назад высаживали и выращивали деревья, которые должны были расти по сей день.

«Конечно же, в этой зоне нельзя строить. Ее можно использовать, но только муниципалитету. Например, для обустройства контейнерной площадки или для нужд коммунальных служб. Но из-за того, что эта территория оказалась в частных руках, возникли противоречия. То есть у собственника на руках вид разрешенного использования территории для жилой застройки, а по плану города, здесь должны быть зеленые насаждения», — делится мнением жительница дома.

Возобновление строительства сегодня на этом месте привело к возмущению горожан.

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Согласно официальному ответу из администрации Ростова, полученному RostovGazeta в ноябре 2023 года, уведомление о планируемой жилищной застройке этого участка в администрацию Первомайского района было направлено еще в октябре 2021 года. Его рассмотрели и выдали уведомление о соответствии указанных параметров объекта индивидуального строительства.

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Однако, по информации МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района», разрешение на уничтожение зеленых насаждений по указанному адресу не выдавалось. По словам очевидцев, в этом месте были уничтожены крупные зеленые деревья, в числе которых — березы и голубые ели.

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