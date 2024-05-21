На трассе Ростов — Таганрог на ремонт перекроют две полосы

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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С 21 мая на отрезке от 36-го до 39-го километра трассы Р-280 временно изменят схему движения. Автомобили смогут проехать только по двум новым правым полосам, так как левые будут закрыты для проведения капремонта дороги. Специалисты обновят асфальтное покрытие и многослойную конструкцию проезжей части.
После выполнения запланированных работ на этом участке во второй половине июля транспортные средства смогут передвигаться уже по четырем полосам.
До этого мусоровоз провалился под асфальт на Комарова в Ростове. Дорожное покрытие не выдержало веса машины.