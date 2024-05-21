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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

На трассе Ростов — Таганрог на ремонт перекроют две полосы

На трассе Ростов — Таганрог на ремонт перекроют две полосы

21 мая 2024, 07:54
Фото: Минтранс Ростовской области
На трассе Ростов — Таганрог на ремонт перекроют две полосы
21 мая на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» между Ростовом-на-Дону и Таганрогом временно перекроют две полосы в связи с ремонтными работами. Перекрытый участок дороги составит около трех километров, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

С 21 мая на отрезке от 36-го до 39-го километра трассы Р-280 временно изменят схему движения. Автомобили смогут проехать только по двум новым правым полосам, так как левые будут закрыты для проведения капремонта дороги. Специалисты обновят асфальтное покрытие и многослойную конструкцию проезжей части.

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С 21 мая на отрезке от 36-го до 39-го километра трассы Р-280 временно изменят схему движения.С 21 мая на отрезке от 36-го до 39-го километра трассы Р-280 временно изменят схему движения.
С 21 мая на отрезке от 36-го до 39-го километра трассы Р-280 временно изменят схему движения.
Фото: mv.rosavtodor.gov.ru

После выполнения запланированных работ на этом участке во второй половине июля транспортные средства смогут передвигаться уже по четырем полосам.

До этого мусоровоз провалился под асфальт на Комарова в Ростове. Дорожное покрытие не выдержало веса машины.

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