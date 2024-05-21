На трассе Ростов — Таганрог на ремонт перекроют две полосы

С 21 мая на отрезке от 36-го до 39-го километра трассы Р-280 временно изменят схему движения. Автомобили смогут проехать только по двум новым правым полосам, так как левые будут закрыты для проведения капремонта дороги. Специалисты обновят асфальтное покрытие и многослойную конструкцию проезжей части.