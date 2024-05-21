На Западном подъезде к Ростову изменят схему движения с 20 мая

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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С 20 мая по 20 июня будет проводиться ремонт участка трассы М-4 «Дон» с нулевого по шестой километр. Он приходится на Западный въезд в Ростов-на-Дону.
В течение месяца движение там организуют с попеременным перестроением транспорта между правой и левой проезжей частью. Въезд и выезд на Луговую улицы и в промзону обеспечат через новые съезды на транспортной развязке.
Ранее власти Ростова заявили, когда отремонтируют мост на проспекте Стачки. Плачевное состояние дорожного объекта там объяснили интенсивным поток машин.