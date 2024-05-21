Окна выбило в домах жителей Ростовской области из-за сильного грохота

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Они рассказали, что во время оглушительного грохота разбились стекла в нескольких домах. По их словам, звуковой волной подняло пыль с земли.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Местные жители предполагают, что причиной может быть переход самолета на сверхзвук.
В комментариях пользователи поинтересовались, помогут ли власти горожанам вставить стекла.
«Шум было и в Таганроге слышно», — заявили горожане.
Ранее губернатор назвал причину мощного взрыва в Ростовской области. Речь идет о доме в Каменске-Шахтинском, от которого ничего не осталось.
До этого ростовчане услышали звук взрыва перед пожаром в старинном доме на Ульяновской.