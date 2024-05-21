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Published Сегодня, 07:01

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Окна выбило в домах жителей Ростовской области во время грохота

Окна выбило в домах жителей Ростовской области из-за сильного грохота

21 мая 2024, 07:01
Фото: 1MI
Окна выбило в домах жителей Ростовской области во время грохота
В Красном Сулине Ростовской области из-за грохота повыбивало окна в домах, сообщили местные жители в Telegram.

Они рассказали, что во время оглушительного грохота разбились стекла в нескольких домах. По их словам, звуковой волной подняло пыль с земли.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Местные жители предполагают, что причиной может быть переход самолета на сверхзвук.

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Окна выбило в домах жителей Ростовской области во время грохотаОкна выбило в домах жителей Ростовской области во время грохота
Окна выбило в домах жителей Ростовской области во время грохотаОкна выбило в домах жителей Ростовской области во время грохота
Окна выбило в домах жителей Ростовской области во время грохота
Фото: t.me/etorostov

В комментариях пользователи поинтересовались, помогут ли власти горожанам вставить стекла.

«Шум было и в Таганроге слышно», — заявили горожане.

Ранее губернатор назвал причину мощного взрыва в Ростовской области. Речь идет о доме в Каменске-Шахтинском, от которого ничего не осталось.

До этого ростовчане услышали звук взрыва перед пожаром в старинном доме на Ульяновской.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Грохот#Окна#Стекла#Происшествия
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