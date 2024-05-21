Окна заколотили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону после штурма

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Частичное обрушение здания произошло в январе 2024 года, что вынудило людей выбежать на улицу, оставив свои вещи. В понедельник, 20 мая, они планировали встречу с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Однако он не появился, из-за чего горожане решили приступить к штурму здания ради своих вещей.
Люди выбивали окна и через них забирались в помещения. Остановить их не получилось.
Теперь корреспондент рассказал, что рабочие заколотили окна, когда все успокоилось. Работы они проводили уже ближе к ночи.
Между тем, глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что находиться в здании опасно.