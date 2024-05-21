Окна заколотили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону после штурма

Частичное обрушение здания произошло в январе 2024 года, что вынудило людей выбежать на улицу, оставив свои вещи. В понедельник, 20 мая, они планировали встречу с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Однако он не появился, из-за чего горожане решили приступить к штурму здания ради своих вещей.