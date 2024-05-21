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Окна заколотили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону после штурма

Окна заколотили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону после штурма

21 мая 2024, 05:10
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону заколотили окна в здании на улице Нариманова, которое штурмовали местные жители, сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.

Частичное обрушение здания произошло в январе 2024 года, что вынудило людей выбежать на улицу, оставив свои вещи. В понедельник, 20 мая, они планировали встречу с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Однако он не появился, из-за чего горожане решили приступить к штурму здания ради своих вещей.

Власти Ростова-на-Дону дали комментарий после штурма общежития
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Люди выбивали окна и через них забирались в помещения. Остановить их не получилось.

Теперь корреспондент рассказал, что рабочие заколотили окна, когда все успокоилось. Работы они проводили уже ближе к ночи.

Между тем, глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что находиться в здании опасно.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здание#Нариманова#Происшествия#Штурм
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