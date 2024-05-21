Под Ростовом в ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадал ребенок

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
20 мая около 8 утра произошло ДТП на автодороге «М-4 Дон». 48-летний водитель Lada Kalina врезался в стоящий на обочине BMW X3 в районе хутора Старая Станица. Удар был настолько сильный, что передняя часть отечественного автомобиля оказалась полностью смята, а лобовое стекло разбито.
В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля и его 6-летний пассажир. Оба доставлены в больницу. Об их состоянии ничего не известно. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове-на-Дону шлагбаум пробил насквозь несколько машин. В это время внутри авто находились люди.