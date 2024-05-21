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Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:05

Под Ростовом в ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадал ребенок

Под Ростовом в ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадал ребенок

21 мая 2024, 12:03
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Под Ростовом в ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадал ребенок
В Ростовской области 20 мая на 923 километре автодороги М-4 «Дон» Каменского района произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщает Госавтоинспекция региона.

20 мая около 8 утра произошло ДТП на автодороге «М-4 Дон». 48-летний водитель Lada Kalina врезался в стоящий на обочине BMW X3 в районе хутора Старая Станица. Удар был настолько сильный, что передняя часть отечественного автомобиля оказалась полностью смята, а лобовое стекло разбито.

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В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля и его 6-летний пассажир. Оба доставлены в больницу. Об их состоянии ничего не известно. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове-на-Дону шлагбаум пробил насквозь несколько машин. В это время внутри авто находились люди.

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