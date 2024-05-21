Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева

Однако, по словам собеседника, важно понимать, кто встанет на место главы региона, если тот захочет уйти в отставку. Ключевой вопрос политических сезонов этого и следующего года заключается не в том, кто уйдет, а в том, кто заменит. Сейчас на региональном уровне освободилось много кресел.