Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
По словам политолога, в федеральном центре было четко обозначено, что менять глав приграничных регионов в период активной части спецоперации смысла нет.
«Конечно, с учетом новых регионов в составе России, Ростов уже не особо приграничный город. Но все же понимают, что Ростовская область стала серьезным логистическим центром для решения многих задач Кремля», — отмечает Андрей Гусий.
Спикер добавляет, что далеко не все эти задачи публично оглашаются, но их решается много.
«Учитывая логику федерального центра, если Василий Юрьевич решит покинуть свой пост, значит, все эти задачи он выполнил. Тогда будет понятно, что активная часть спецоперации заканчивается», — разъясняет политолог.
Однако, по словам собеседника, важно понимать, кто встанет на место главы региона, если тот захочет уйти в отставку. Ключевой вопрос политических сезонов этого и следующего года заключается не в том, кто уйдет, а в том, кто заменит. Сейчас на региональном уровне освободилось много кресел.
Политолог разъясняет, что ротации есть во всех регионах. В основном, это банальные совпадения, когда люди самостоятельно увольняются из-за смены работы. Просто в этот момент у человека появляется коридор для карьерного роста.
«Задача заключается в том, чтобы найти специалиста не хуже, чтобы не получилось просадок по какому-то направлению из-за потери человека в команде. Как с этим справится команда Ростовской области — мне интересно. Поскольку кадровая скамейка, не только в Ростовской области, но и в целом по регионам, очень короткая. Вроде бы фамилия звучит долго, и знаем мы много. Но хорошего специалиста сейчас днем с огнем не сыщешь», — резюмирует эксперт.