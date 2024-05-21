Пятиэтажку на Нариманова в Ростове обнесли строительным забором после штурма

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В январе 2024 года произошло частичное обрушение здания, что заставило жителей покинуть его, оставив свои вещи.
В понедельник, 20 мая, они планировали встречу с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Однако он не явился, поэтому горожане приняли решение штурмовать здание, чтобы вернуть свои вещи.
Им приходилось выбивать окна, чтобы проникнуть внутрь, и никто не смог остановить их.
Когда все успокоилось, власти приняли решение заколотить окна, а также начали ставить железный забор. Корреспондент сообщил, что работы длились примерно до трех часов ночи.
Полностью закрыть дом ограждениями пока не успели, но уже вкопали столбы для новых секций. В данный момент обстановка возле дома спокойная.