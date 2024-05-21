rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Забор построили за ночь возле дома на Нариманова в Ростове после штурма

Пятиэтажку на Нариманова в Ростове обнесли строительным забором после штурма

21 мая 2024, 06:42
Фото: rostovgazeta.ru
Забор построили за ночь возле дома на Нариманова в Ростове после штурма
В Ростове-на-Дону в районе дома на улице Нариманова, который штурмовали горожане, поставили забор, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В январе 2024 года произошло частичное обрушение здания, что заставило жителей покинуть его, оставив свои вещи.

В понедельник, 20 мая, они планировали встречу с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Однако он не явился, поэтому горожане приняли решение штурмовать здание, чтобы вернуть свои вещи.

Забор построили за ночь возле дома на Нариманова в Ростове после штурма
Видео: rostovgazeta.ru
Окна заколотили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону после штурма
Узнать подробнее

Им приходилось выбивать окна, чтобы проникнуть внутрь, и никто не смог остановить их.

Когда все успокоилось, власти приняли решение заколотить окна, а также начали ставить железный забор. Корреспондент сообщил, что работы длились примерно до трех часов ночи.

Когда все успокоилось, то решили заколотить окна, а также начали ставить железный забор.Когда все успокоилось, то решили заколотить окна, а также начали ставить железный забор.
Когда все успокоилось, то решили заколотить окна, а также начали ставить железный забор. Когда все успокоилось, то решили заколотить окна, а также начали ставить железный забор.
Когда все успокоилось, то решили заколотить окна, а также начали ставить железный забор.
Фото: rostovgazeta.ru

Полностью закрыть дом ограждениями пока не успели, но уже вкопали столбы для новых секций. В данный момент обстановка возле дома спокойная.

Читайте также:
Окна заколотили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону после штурмаЖильцы дома на Нариманова в Ростове заявили, что будут штурмовать дом сноваБили окна и лезли по лестницам: как ростовчане штурмовали и громили дом на Нариманова
#Илья Протвинов#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Забор#Штурм
Подпишитесь
Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева
Сегодня, 09:28
Модель косплея и конюх: кого ищут работодатели в Ростовской области
Сегодня, 08:25
Окна выбило в домах жителей Ростовской области из-за сильного грохота
Сегодня, 07:01
Минздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области
Сегодня, 09:25
Преемственность поколений: мурал «Они сражались за Родину» открыли в Суворовском
Сегодня, 10:17
"