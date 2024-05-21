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Ростовчанка во время восьмых родов не успела доехать до больницы

Ростовчанка во время восьмых родов не успела доехать до больницы

21 мая 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Ростова-на-Дону не успела вовремя вызвать медиков, когда у нее начались роды, сообщили в региональном Минздраве.

В утреннее время медикам поступил вызов о начавшихся родах на дому, после чего по адресу направили бригаду. По приезде оказалось, что процесс родов уже в финальной стадии.

У 32-летней жительницы Ростова были восьмые роды. Все прошло успешно, и на свет появилась здоровая девочка. Ее вес составил 3,2 килограмма, а рост — 50 сантиметров. Ребенок получил высокие оценки по шкале Апгар — 9 баллов.

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Мать и новорожденную доставили в родильный дом, где они были переданы под присмотр акушеров и неонатологов.

Ранее стало известно, что в регионе в два раза увеличат выплаты многодетным семьям.

Добавим, что жители донского региона стали чаще рожать по трое детей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Больница#Медицина#Роды#Ростов
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