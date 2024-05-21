Ростовчанка во время восьмых родов не успела доехать до больницы

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В утреннее время медикам поступил вызов о начавшихся родах на дому, после чего по адресу направили бригаду. По приезде оказалось, что процесс родов уже в финальной стадии.
У 32-летней жительницы Ростова были восьмые роды. Все прошло успешно, и на свет появилась здоровая девочка. Ее вес составил 3,2 килограмма, а рост — 50 сантиметров. Ребенок получил высокие оценки по шкале Апгар — 9 баллов.
Мать и новорожденную доставили в родильный дом, где они были переданы под присмотр акушеров и неонатологов.
Ранее стало известно, что в регионе в два раза увеличат выплаты многодетным семьям.
Добавим, что жители донского региона стали чаще рожать по трое детей.