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Posted 21 мая, 14:02

Published 21 мая, 14:02

Modified 21 мая, 14:04

Updated 21 мая, 14:04

Ростовским выпускникам рассказали, как справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ

Ростовским выпускникам рассказали, как справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ

21 мая 2024, 14:02
Фото: Unsplash
Ростовским выпускникам рассказали, как справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ
С 20 мая по всей России стартовали экзамены, напомнили «Новые известия».

Выпускные экзамены всегда вызывают у детей большой стресс. Он может отразиться на результатах ОГЭ и ЕГЭ, а также на ментальном здоровье подростка.

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Психологи рекомендуют родителям не давить на детей и не завышать чрезмерно значимость экзаменов. Важно объяснить ребенку, что экзамен важен здесь и сейчас. Но возможность проявить себя и добиться успеха у ребенка будет на протяжении всей жизни.

Также педиатры и психологи не советуют школьникам употреблять кофе, энергетики и седативные препараты. Различные энергетические напитки могут только повысить нагрузку на неокрепший организм подростка. Что касается седативных средств, то они опасны своими побочными эффектами — сонливостью, заторможенностью и отсутствием концентрации.

Важно, чтобы ребенок во время подготовки к экзаменам высыпался и сбалансированно питался.

Ранее омбудсмен рассказал, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата.

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