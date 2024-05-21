Ростовским выпускникам рассказали, как справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ

Психологи рекомендуют родителям не давить на детей и не завышать чрезмерно значимость экзаменов. Важно объяснить ребенку, что экзамен важен здесь и сейчас. Но возможность проявить себя и добиться успеха у ребенка будет на протяжении всей жизни.