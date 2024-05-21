Ростовским выпускникам рассказали, как справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ

Posted 21 мая, 14:02
Published 21 мая, 14:02
Modified 21 мая, 14:04
Updated 21 мая, 14:04
Выпускные экзамены всегда вызывают у детей большой стресс. Он может отразиться на результатах ОГЭ и ЕГЭ, а также на ментальном здоровье подростка.
Психологи рекомендуют родителям не давить на детей и не завышать чрезмерно значимость экзаменов. Важно объяснить ребенку, что экзамен важен здесь и сейчас. Но возможность проявить себя и добиться успеха у ребенка будет на протяжении всей жизни.
Также педиатры и психологи не советуют школьникам употреблять кофе, энергетики и седативные препараты. Различные энергетические напитки могут только повысить нагрузку на неокрепший организм подростка. Что касается седативных средств, то они опасны своими побочными эффектами — сонливостью, заторможенностью и отсутствием концентрации.
Важно, чтобы ребенок во время подготовки к экзаменам высыпался и сбалансированно питался.
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