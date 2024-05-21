rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Ростовский депутат Бородай рассказал, при каких условиях завершится СВО

Ростовский депутат Бородай рассказал, при каких условиях завершится СВО

21 мая 2024, 14:04
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай рассказал, при каких условиях завершится СВО
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что спецоперация завершится при победе России, сообщил он изданию Pravda.ru.

Он рассказал, что СВО завершится после «уничтожения террористической организации под названием киевский режим». По его словам, здесь речи не идет о геноциде народа на Украине.

Бородай также прокомментировал применение БПЛА. Он заявил, что используемые сейчас дроны не являются основными средствами поражения и ведения боя. Они считаются вспомогательными.

Памятник погибшим участникам спецоперации начали строить в Ростовской области
Узнать подробнее

Он добавил, что беспилотники играют всю большую и большую роль при проведении спецоперации, в том числе они нужны в разведке. Но против них существуют средства радиоэлектронной борьбы, которые также совершенствуются.

Ранее стало известно, какие беспилотники сбила система ПВО над Ростовской областью.

Читайте также о том, как участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу вражеский дрон.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай назвал способ защиты от терактов после убийств в «Крокусе»Ростовский депутат Бородай назвал чушью мобилизацию 300 тысяч украинцевРостовский депутат Бородай назвал абсурдом данные о потерях ВСУ
#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Депутат#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове блогер разгромил японское бистро, а власти решили судьбу дома на Нариманова
Сегодня, 15:17
На Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон. Что шокировало посетителей?
Сегодня, 13:14
Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева
Сегодня, 09:28
На месте вырубленных многолетних елей на Зеленой в Ростове возобновили стройку
Сегодня, 10:51
В Ростовской области заново откроют закрытый военный вуз
Сегодня, 15:12
Преемственность поколений: мурал «Они сражались за Родину» открыли в Суворовском
Сегодня, 10:17
"