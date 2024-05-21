Ростовский депутат Бородай рассказал, при каких условиях завершится СВО

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Он рассказал, что СВО завершится после «уничтожения террористической организации под названием киевский режим». По его словам, здесь речи не идет о геноциде народа на Украине.
Бородай также прокомментировал применение БПЛА. Он заявил, что используемые сейчас дроны не являются основными средствами поражения и ведения боя. Они считаются вспомогательными.
Он добавил, что беспилотники играют всю большую и большую роль при проведении спецоперации, в том числе они нужны в разведке. Но против них существуют средства радиоэлектронной борьбы, которые также совершенствуются.
Ранее стало известно, какие беспилотники сбила система ПВО над Ростовской областью.
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