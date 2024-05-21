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Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

Чтобы большинство жителей Ростовской области получали зарплату в 100 тысяч рублей, нужно 12,5 года

Ростовскую область признали аутсайдером России по динамике зарплат

21 мая 2024, 17:39
Фото: Изображение Midjourney
Чтобы большинство жителей Ростовской области получали зарплату в 100 тысяч рублей, нужно 12,5 года
Чтобы большинство жителей Ростовской области получали зарплату в 100 тысяч рублей, нужно 12,5 года, следует из данных РИА Рейтинг.

По динамике зарплат Ростовская область вошла в последнюю двадцатку регионов РФ. Область заняла 66-е место. В исследовании подсчитали, сколько лет понадобиться, чтобы 75% жителей того или иного региона получали зарплату в 100 тысяч рублей.

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Что касается Ростовской области, то ей нужно 12,5 года, чтобы треть населения имела такие доходы. Хотя бы четверть населения начнет получать 100 тысяч рублей в месяц через 5,3 года.

Ранее ростовчанам назвали профессии с хорошими зарплатами. В топ по доходам вошли риелторы, монтажники и торговые представители.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Зарплата в Ростовской области
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