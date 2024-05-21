Ростовскую область признали аутсайдером России по динамике зарплат

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
По динамике зарплат Ростовская область вошла в последнюю двадцатку регионов РФ. Область заняла 66-е место. В исследовании подсчитали, сколько лет понадобиться, чтобы 75% жителей того или иного региона получали зарплату в 100 тысяч рублей.
Что касается Ростовской области, то ей нужно 12,5 года, чтобы треть населения имела такие доходы. Хотя бы четверть населения начнет получать 100 тысяч рублей в месяц через 5,3 года.
Ранее ростовчанам назвали профессии с хорошими зарплатами. В топ по доходам вошли риелторы, монтажники и торговые представители.