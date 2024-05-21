Сезон гонок с препятствиями откроют в Суворовском на этой неделе

Череду мероприятий 25 мая откроет Чемпионат Ростова-на-Дону. Атлетам предстоит пройти полосу препятствий протяженностью 100 метров. Здесь нужно будет продемонстрировать не только силу и выносливость, но и скорость прохождения дистанции. Победителей наградят не только медалями и грамотами, но также правом бесплатного участия во всех соревнованиях проводимых Федерацией гонок с препятствиями и спортивным клубом «Суворов» в текущем году. Также победителям будут присвоены спортивные разряды. Важно знать, что участники чемпионата должны быть старше 18 лет.