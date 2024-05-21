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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

Сезон гонок с препятствиями откроют в Суворовском на этой неделе

Сезон гонок с препятствиями откроют в Суворовском на этой неделе

21 мая 2024, 11:39
Фото: ВКБ-Новостройки
Сезон гонок с препятствиями откроют в Суворовском на этой неделе
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Три масштабных состязания пройдут в Суворовском с практически недельным интервалом.

Череду мероприятий 25 мая откроет Чемпионат Ростова-на-Дону. Атлетам предстоит пройти полосу препятствий протяженностью 100 метров. Здесь нужно будет продемонстрировать не только силу и выносливость, но и скорость прохождения дистанции. Победителей наградят не только медалями и грамотами, но также правом бесплатного участия во всех соревнованиях проводимых Федерацией гонок с препятствиями и спортивным клубом «Суворов» в текущем году. Также победителям будут присвоены спортивные разряды. Важно знать, что участники чемпионата должны быть старше 18 лет.

А вот трейлер «Казаки», который пройдет 8 июня, могут участвовать и дети, и взрослые. Участникам на выбор предлагаются дистанции 12, 8 и 4 км, а также для юниоров.
И завершит летний сезон 2024 Открытый чемпионат Ростовской области по гонкам с препятствиями, который пройдет 15 июня. Его победители будут зачислены в состав региональной сборной команды и примут участие в Чемпионате ЮФО по гонкам с препятствиями в Севастополе в августе.

Фото: ВКБ-Новостройки

Остается добавить, что все соревнования пройдут на велобеговой трассе «Горный манеж», что находится в парке им.70-летия Победы в Суворовском жилом районе Ростова-на-Дону. Подробная информация о мероприятиях и регистрация здесь.
Посмотреть фото-, видеоматериалы предыдущих мероприятий можно здесь.

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