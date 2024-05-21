rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Сразу пять городских электричек отменят в Ростове с 23 мая

Сразу пять городских электричек отменят в Ростове с 23 мая

21 мая 2024, 13:37
Фото: donland.ru
Сразу пять городских электричек отменят в Ростове с 23 мая
В Ростове откажутся от пяти маршрутов городских электричек, зато в городе появится один новый, рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Так, с 23 мая перестанут ходить две электрички, курсировавшие из Кизитеринки в Ростове. Они отправлялись в 12.45 и 15.03 мск и прибывали на конечную в 13.34 и 15.51 соответственно. Другие два поезда следовали из Ростова в Кизитеринку. Они начинали свой путь в 13.51 и 16.27, а на конечную прибывали в 14.40 и 17.21 соответственно. Еще один отмененный поезд следовал от «Ростова-Главного» до Кизитеринки с 10.43 до 12.29.

Вместо них появится городская электричка №7105 «Ростов — Кизитеринка». Она будет отправляться со станции «Ростов-Главный» в 16.44 и прибывать на конечную в 17.22.

Электрички из Ростова в Таганрог будут ходить по другому расписанию
Узнать подробнее

Нововведения объяснили повышенной нагрузкой на железную дорогу летом. Из-за закрытых аэропортов на юге для туристов запустят дополнительные поезда к Черноморским курортам.

Ранее сообщалось, что зарядки для телефонов появятся в электричках в Ростовской области.

Читайте также:
Судна «Валдай» пустят из Ростова в Таганрог уже в августеШлагбаум пробил насквозь несколько машин с находящимся внутри людьми в РостовеДва человека получили ранения после ДТП на Северном в Ростове
#Виктория Прутковская#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Электрички в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростове блогер разгромил японское бистро, а власти решили судьбу дома на Нариманова
Сегодня, 15:17
На Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон. Что шокировало посетителей?
Сегодня, 13:14
Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева
Сегодня, 09:28
На месте вырубленных многолетних елей на Зеленой в Ростове возобновили стройку
Сегодня, 10:51
В Ростовской области заново откроют закрытый военный вуз
Сегодня, 15:12
Преемственность поколений: мурал «Они сражались за Родину» открыли в Суворовском
Сегодня, 10:17
"