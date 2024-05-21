Сразу пять городских электричек отменят в Ростове с 23 мая

Так, с 23 мая перестанут ходить две электрички, курсировавшие из Кизитеринки в Ростове. Они отправлялись в 12.45 и 15.03 мск и прибывали на конечную в 13.34 и 15.51 соответственно. Другие два поезда следовали из Ростова в Кизитеринку. Они начинали свой путь в 13.51 и 16.27, а на конечную прибывали в 14.40 и 17.21 соответственно. Еще один отмененный поезд следовал от «Ростова-Главного» до Кизитеринки с 10.43 до 12.29.