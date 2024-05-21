Стало известно, кто из главврачей донских поликлиник получает самую высокую зарплату

Что касается руководителей поликлиник, то самые высокие заработки оказались у руководителей стоматологических поликлиник. Так, самая высокая зарплата в Ростовской области оказалась у главврача Стоматологической поликлиники №4 в Ростове-на-Дону Светланы Монько. Она получала в среднем 246 тысяч рублей в месяц.