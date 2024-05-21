Стало известно, кто из главврачей донских поликлиник получает самую высокую зарплату

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Что касается руководителей поликлиник, то самые высокие заработки оказались у руководителей стоматологических поликлиник. Так, самая высокая зарплата в Ростовской области оказалась у главврача Стоматологической поликлиники №4 в Ростове-на-Дону Светланы Монько. Она получала в среднем 246 тысяч рублей в месяц.
Немного ниже зарплата у руководителя ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника» в г. Ростове-на-Дону Александра Иванова. В 2023 году ежемесячно главврач получал примерно 244 тысячи рублей.
На третьем месте оказался главный врач «Стоматологической поликлиники № 1» Ростова-на-Дону Андрей Задорожный. Его заработная плата составляла 225 тысяч рублей в месяц.
Пятерку лидеров замыкают руководитель ГБУ РО «Городская поликлиника № 41» в Ростове-на-Дону Григорий Романенко и главврач ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника» в Волгодонске Роман Череповский, которые получали 201 и 193 тысячи рублей в месяц соответственно.
Самая низкая заработная плата зафиксирована у главного врача шахтинской Городской поликлиники № 1 Светланы Васильковой. Ежемесячно руководительница получает примерно 44 тысячи рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала ростовчанам о профессиях с хорошими зарплатами.