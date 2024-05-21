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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Стало известно, кто из главврачей донских поликлиник получает самую высокую зарплату

Стало известно, кто из главврачей донских поликлиник получает самую высокую зарплату

21 мая 2024, 13:27
Фото: 1MI
Стало известно, кто из главврачей донских поликлиник получает самую высокую зарплату

Главврачи стоматполиклиник в Ростове получают зарплаты больше 200 тысяч рублей

Минздрав Ростовской области опубликовал сведения о заработных платах главврачей за 2023 год. Так, стала известна среднемесячная зарплата сотен руководителей разных медицинский учреждений, информация опубликована на сайте ведомства.

Что касается руководителей поликлиник, то самые высокие заработки оказались у руководителей стоматологических поликлиник. Так, самая высокая зарплата в Ростовской области оказалась у главврача Стоматологической поликлиники №4 в Ростове-на-Дону Светланы Монько. Она получала в среднем 246 тысяч рублей в месяц.

Немного ниже зарплата у руководителя ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника» в г. Ростове-на-Дону Александра Иванова. В 2023 году ежемесячно главврач получал примерно 244 тысячи рублей.

На третьем месте оказался главный врач «Стоматологической поликлиники № 1» Ростова-на-Дону Андрей Задорожный. Его заработная плата составляла 225 тысяч рублей в месяц.

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Так, первое место в рейтинге занимает ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника №4» в Ростове-на-Дону.Так, первое место в рейтинге занимает ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника №4» в Ростове-на-Дону.
Так, первое место в рейтинге занимает ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника №4» в Ростове-на-Дону.
Фото: Яндекс.Карты

Пятерку лидеров замыкают руководитель ГБУ РО «Городская поликлиника № 41» в Ростове-на-Дону Григорий Романенко и главврач ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника» в Волгодонске Роман Череповский, которые получали 201 и 193 тысячи рублей в месяц соответственно.

Самая низкая заработная плата зафиксирована у главного врача шахтинской Городской поликлиники № 1 Светланы Васильковой. Ежемесячно руководительница получает примерно 44 тысячи рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала ростовчанам о профессиях с хорошими зарплатами.

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