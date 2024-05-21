Судна «Валдай» пустят из Ростова в Таганрог уже в августе

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Он рассказал «РБК Ростов», что первые причалы для водного транспорта появятся в Ростове и Азове к августу. Тогда же перевозки на суднах на подводных крыльях организуют из Ростова в Таганрог.
Лопаткин объяснил, что необходимая для развития речных пассажирских перевозок инфраструктура в регионе сейчас отсутствует. Постепенно компания начнет устанавливать причалы во всех населенных пунктах, куда будут ходить «Валдаи».
Сейчас судна курсируют лишь между Ростовом-на-Дону и Азовом. Стоимость пассажирского билета составляет максимально 1300 рублей.
Ранее сообщалось, что судно «Валдай» запустят из Ростова-на-Дону в Семикаракорск.