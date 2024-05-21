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Судна «Валдай» пустят из Ростова в Таганрог уже в августе

Судна «Валдай» пустят из Ростова в Таганрог уже в августе

21 мая 2024, 13:16
Фото: Bestalex/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Судна «Валдай» пустят из Ростова в Таганрог уже в августе
Пассажирские перевозки из Ростова в Таганрог на суднах «Валдай» организуют к августу, заявил гендиректор судоходной компании «Дон» Герман Лопаткин.

Он рассказал «РБК Ростов», что первые причалы для водного транспорта появятся в Ростове и Азове к августу. Тогда же перевозки на суднах на подводных крыльях организуют из Ростова в Таганрог.

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Лопаткин объяснил, что необходимая для развития речных пассажирских перевозок инфраструктура в регионе сейчас отсутствует. Постепенно компания начнет устанавливать причалы во всех населенных пунктах, куда будут ходить «Валдаи».

Сейчас судна курсируют лишь между Ростовом-на-Дону и Азовом. Стоимость пассажирского билета составляет максимально 1300 рублей.

Ранее сообщалось, что судно «Валдай» запустят из Ростова-на-Дону в Семикаракорск.

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